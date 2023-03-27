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28.000 dolara yakın seyreden Bitcoin fiyatı aniden 26.508 dolara kadar düştü ve gayet haklı bir gerekçesi vardı. Ha geldi ha gelecek denilen Binance davası sonunda geldi. Böyle bir durumda bardağın dolu tarafı olur mu? SEC yerine CFTC’nin davayı açmış olması ve birçok altcoini emtia olarak sınıflandırılması bardağın dolu tarafı olabilir.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

ABD CFTC tarafından uzun süredir hazırlığı yapılan dava bugün açıldı. Onlarca sayfalık şikayet dosyasında Binance CEO’sunun 300 farklı hesaptan işlem yaptığı iddiasından tutun Türkiye’ye VPN kullanımının tavsiye edildiği iddialarına kadar çok sayıda suçlama var. Küresel ölçekte en büyük kripto para borsası Binance ve ona açılan dava bütün bir kripto para piyasalarını aşağı çekebilecek güçtedir. Nitekim öyle de oldu. Daha iddiaların detaylarını inceleyemeyen yatırımcılar Bitcoin fiyatının aniden 26.500 dolara kadar düştüğünü gördü.

Şimdilik 26.900 dolara yeniden sıçrayan fiyat düşüşünü sonlandırmış gibi görünüyor. Bu dava Kasım ayında açılsaydı Bitcoin fiyatının çok daha büyük kayıplar yaşadığını görebilirdik. Ancak Coinbase borsasına SEC tarafından Wells bildirimi gönderildikten sonra açıldığı için enteresan bir sonuç doğuyor. Coinbase CEO’su mahkemede haklılığını ispat etmek için büyük bir fırsat bulacaklarını söyledi. Yani yasaları ihlal etmediği konusunda kendinden emin ve zafer elde ederse SEC baskısından kurtulmuş olacak.

Bitcoin (BTC) Neden Düştü?

Peki ya Binance yetkilileri yasaları ihlal etmediklerinden kesin biçimde emin mi? Binance CEO’su CZ bu davayı FUD olarak tanımladı ve klasik “4” paylaşımını yaptı. Daha önce FUD konusunda sadece 4 yazıp geçeceğini açıklamıştı. Eğer incelemediyseniz Binance davasının detayları haberimizde iddiaların önemli bir kısmını bulabilirsiniz. HAMAS’ın silah için yaptığı kripto transferlerine göz yumulmasından tutun CZ’nin 300 farklı hesaptan işlem yaptığı iddialarına kadar çok ciddi suçlamalar var.

Eğer CZ ve ekibi bu davayı kaybederse ciddi miktarda tazminat ödemek zorunda kalabilir. Daha da kötüsü hapis cezası ve lisans yasağına kadar birçok yaptırım da görebiliriz. Bu senaryoda Binance borsasının ABD bölgesinde hizmet vermesi Binance US aracılığıyla da olsa imkansız hale gelecektir. Öte yandan ABD’li siyasilerin FTX çöküşü sonrasında Binance borsasını suçlayan açıklamalarını henüz unutmadık. ABD, FTX’in intikamını mı alıyor? Ripple davası bitti bitecek derken şimdiden Coinbase ve Binance davalarımız oldu.