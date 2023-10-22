  Alınabilecek Altcoinler: SOL, XRP, INJ, TRB, LINK Yorumları

Kripto para piyasaları hafta sonunu yükselişle geçirdi ancak BTC yazı hazırlandığı sırada geri çekiliyor. Altcoinler BTC fiyatındaki artışın günlerdir devam etmesi nedeniyle hareketlenmeye başladı. Birçok kriptonun direnç seviyelerini aştığını gördük. Peki en fazla dikkat çeken 5 altcoin için kritik seviyeler hangileri? Yatırımcılar hangi fiyat seviyelerine hazırlıklı olmalı?

Solana (SOL)

Solana (SOL) fiyatı, FTX varlıklarının satılması korkusuna rağmen BTC’nin %25’in üzerinde yükselmesinin ardından artmaya başladı. Yazı hazırlandığı sırada 28,5 dolara gerileyen SOL Coin fiyatı 27 dolarlık direnç alanın üzerinde. Hedeflediği bölge ise sonraki direnç alanı olan 32 dolardır. Bunun üzerindeki kapanışlar da 38-40 doların test edilmesini sağlayabilir.

Olası düşüş senaryosunda 27,5 bölgesinin korunması gerek. Eğer bu başarılamazsa 25 dolar ve altında kapanışlarla rallinin sona erdiğini görebiliriz.

XRP Coin Yorumları

XRP 0,46 dolarlık destekten toparlandı ancak beklenen ivmeyi yakalayamadı. Yöneticilere açılan davanın düşürülmesi önemli bir hamleydi. SEC’in hamle yapmasını bekleyen yatırımcılar şimdilik pek cesur görünmüyor. Ancak XRP fiyatı 0,56 dolar bölgesini aşabilirse 0,66 ve 0,7 dolar zirvelerine ulaşabilir. Tam tersi senaryoda 0,49 ve 0,46 dolara düşüş hedeflenebilir.

Chainlink (LINK) Fiyat Tahminleri

Chainlink’in kripto alanındaki rolü son derece önemli ve bugünlerde varlıkların tokenize edilmesi alanında ilgi büyüdükçe LINK Coin de çift haneli artışlar yaşıyor. ATH seviyesi olan 52 dolardan bu yana LINK Coin yatırımcıları zor dönemler yaşıyor. 9,4 dolar eşiği boğaların çok uzun süredir aşamadığı bir engel oldu. Yazı hazırlandığı sırada 9,25 dolara gerilese de LINK eğer kritik bölgeyi geri alır ve üzerinde kapanışlar yapabilirse 12-15 ve 18 doları radarına alabilir. Tersi senaryoda 5,5 dolara kadar düşüş beklenecektir.

Tellor (TRB) Alınır Mı?

Merkezi olmayan oracle protokolü ve Chainlink‘e bir alternatif olan Tellor (TRB) RWA alanındaki ilgi patlamasından payına düşeni aldı. TRB/USDT, son birkaç ay içinde fiyatının %600’ün üzerinde artarak 9 dolardan 70 dolara tırmandı. Rallinin devamı halinde 100 dolar test edilebilir. Ancak olası geri dönüşte kayıplar da yükseliş kadar hızlı olabilir. 44 dolar bölgesi güçlü destek alanı olarak karşımıza çıkıyor.

INJ Coin Grafik Yorum

Injective Protocol (INJ) bu yıl en iyi performans gösteren kripto paralar arasında. Fiyatı 2023 yılında 9 kat arttı ve halen yatırımcılardan ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl MATIC nasıl doğru zamanda güzel haberlerle fiyatı desteklediyse bugün INJ Coin benzer bir şey yapıyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 8,94 dolarda bulunuyor.

Eğer 9,5 dolarlık direnç alanı aşılabilirse çift haneli fiyat hedefi gerçekleşebilir. Ancak BTC’nin 28.800 dolar desteğini kaybetmesi halinde INJ Coin fiyatı da 6,6 dolara düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.