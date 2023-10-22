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Uniswap Kurucusunun 650 Milyar Dolar Değerinde Adımı: HAY Token Neden Yükseliyor?

Özet

  • Uniswap kurucularından Hayden Adams, dikkat çeken bir adım attı.
  • Uniswap test işlemlerinde kullanılan HAY token zamanla popülerleşti ve bu durum birçok iddiaya neden oldu.
  • Bu iddialarla birlikte Adams, elinde tuttuğu 650 milyar dolar değerinde token'ı yaktı.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
17:00
22 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Uniswap kurucusu Hayden Adams, X üzerinden yaptığı bir duyuru ile herkesi şok etmeyi başardı. Adams, 20 Ekim’de paylaştığı gönderisinde HayCoin (HAY) token toplam arzının %99’unu yaktığını açıkladı. Önceki günlerde fiyat spekülasyonlarına ilişkin endişelerini dile getiren ünlü isim, bu nedenle token’ların büyük bir kısmını dolaşımdan kaldırdı.

Ünlü İsimden Dikkat Çeken Adım

Hayden Adams, HAY token projesini merkezi olmayan finans protokolü (DeFi) Uniswap’in piyasaya sürülmesinden önce test etmek için kullanmıştı. Protokolün test aşamasında toplam arzın çok küçük bir kısmıyla küçük bir test likidite havuzu oluşturdu ve HAY token’ın %99,9’undan fazlasını şahsi cüzdanında tuttu. Bu token sadece birkaç hafta önce altı rakamlı bir meme token gibi işlem görüyordu:

“Yıllar içinde birkaç kişi bunu fark etti ve şaka olsun diye ya da yenilik olsun diye satın aldı. Geçtiğimiz hafta insanların önemli miktarda token alıp sattığını ve bunu bir memecoin gibi değerlendirdiğini görmek beni çok şaşırttı. Kripto para sektörü bazen tuhaf olabiliyor.”

650 Milyar Dolar Değerinde

Adams’ın gönderisine göre yaklaşık 650 milyar dolar değerinde HAY token yakıldı ve Uniswap’in kurucusu fiyat spekülasyonlarını aptalca olarak değerlendirdi. Profil resminin token ile ilişkilendirilmesini istemediğini belirtti:

“Nihayetinde insanların üzerinde spekülasyon yaptığı bir token’ın neredeyse tüm arzına denk gelen %99,99’luk kısmına sahip olmaktan rahatsızlık duyuyorum bu yüzden cüzdanımdaki tüm token’ı yakmaya karar verdim ve değeri saçma bir şekilde 650 milyar dolar.”

Bir token yakıldığında dolaşımdan kalıcı olarak kaldırılır ve aynı zamanda mevcut token arzı azaldığı için fiyatı üzerinde enflasyonist etkiler yaşanır. CoinGecko verilerine göre bu yazının yazıldığı sırada HAY token, son 24 saat içinde %30’luk bir artış yaşadı ve 3.839 dolardan işlem görüyordu.

Token yakımının HAY fiyatı üzerindeki etkisinin yanı sıra bir X kullanıcısı bu olayın vergiye tabi bir olay olarak değerlendirilebileceğini açıkladı. Buna göre ücretsiz bir maliyet esası varsayıldığında 650 milyar dolarlık bir varlığı elden çıkarma 128 milyar dolarlık uzun vadeli sermaye kazancı yükümlülüğü doğuruyor.

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