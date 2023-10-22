  Solana TVL’i 350 Milyon Dolara Ulaşarak Rekor Kırdı! TVL ve SOL Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasasında yaşanan son yükselişlerle birlikte yatırımcıların blockchain ekosistemlerine ilgisi artmaya başladı. Buna göre Solana ağında kilitli varlık toplam değeri (TVL), SOL fiyatının geçtiğimiz haftaki dikkat çeken fiyat performansının ardından son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Blockchain veri analiz platformu DeFiLlama’nın verilerine göre 22 Ekim’de Solana TVL’i 350 milyon dolara ulaştı.

Solana TVL Rekorunu Kırdı

DeFiLlama verileri baz alındığında Solana DeFi sektörü yaklaşık 20 milyon dolar büyüyerek son 24 saat içinde %12,2’lik bir büyüme yaşadı. Bu gelişme ile birlikte Solana, TVL artışında 10 ekosistem arasında en çok yükseliş yaşayan ekosistem oldu ve BSC, Ethereum ve Polygon gibi rakiplerini geride bıraktı.

Bu TVL artışı, Solana’nın 1 Ocak’ta kaydedilen 210 milyon dolar değerinin ardından günümüze kadar %40’tan fazla artış yaşandığını gösteriyor. Artan TVL değeri, Solana’nın DeFi ekosisteminde yarattığı yatırımcı ve ilgi akışından kaynaklanıyor.

Ekip tarafından gerçekleştirilen birçok ortaklık yatırımcıların ilgisini Solana’ya çekti. Ekip bu yıl Visa ve Shopify gibi büyük isimlerle güçlerini birleştirdi. Ayrıca kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir ekonomik serbest bölge olan Dubai Multi Commodities Centre’ın ekosistem ortağı oldu.

SOL Fiyatı Neden Artıyor?

Solana yatırımcısını da sevindirmeye devam ediyor. Kripto para piyasasındaki genel trendlere paralel olarak geçtiğimiz hafta önemli kazançlar elde edildi. Bu dönemde Bitcoin tarafında yaşanan olası spot BTC borsa yatırım fonu (ETF) onayı ihtimallerinin artması fiyatı 30.000 doların üzerine çıkarmasına neden oldu.

Solana ise son yedi gün içinde %33,9’luk artış ile dikkat çeken bir yükseliş yaşadı ve 30 dolar sınırına ulaştı. Ancak yaşanan son düşüşle birlikte yazının yazıldığı sırada Solana 28.5 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

Yaşanan tüm gelişmelerle birlikte piyasa gözlemcileri iflas eden FTX ve Alameda Research’ün bir milyar dolardan fazla değere sahip olması nedeni ile Solana için ciddi bir sorun yaratabilir. Bu şirketler mahkemeden çıkan varlık satış izinleri ile birlikte Solana fiyatında ciddi bir düşüş yaşanmasına neden olabilir.