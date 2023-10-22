f Solana TVL'i 350 Milyon Dolara Ulaşarak Rekor Kırdı! TVL ve SOL Neden Yükseliyor? › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Solana TVL’i 350 Milyon Dolara Ulaşarak Rekor Kırdı! TVL ve SOL Neden Yükseliyor?

Solana TVL’i 350 Milyon Dolara Ulaşarak Rekor Kırdı! TVL ve SOL Neden Yükseliyor?

Özet

  • Solana TVL'inde yeni bir rekor kırıldı.
  • Buna göre 1 Ocak'ta 210 milyon dolar olan TVL son 24 saatte 350 milyon dolara ulaştı.
  • SOL fiyatında ise son bir haftada %33,9'luk artış yaşandı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
20:00
22 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasında yaşanan son yükselişlerle birlikte yatırımcıların blockchain ekosistemlerine ilgisi artmaya başladı. Buna göre Solana ağında kilitli varlık toplam değeri (TVL), SOL fiyatının geçtiğimiz haftaki dikkat çeken fiyat performansının ardından son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Blockchain veri analiz platformu DeFiLlama’nın verilerine göre 22 Ekim’de Solana TVL’i 350 milyon dolara ulaştı.

Solana TVL Rekorunu Kırdı

DeFiLlama verileri baz alındığında Solana DeFi sektörü yaklaşık 20 milyon dolar büyüyerek son 24 saat içinde %12,2’lik bir büyüme yaşadı. Bu gelişme ile birlikte Solana, TVL artışında 10 ekosistem arasında en çok yükseliş yaşayan ekosistem oldu ve BSC, Ethereum ve Polygon gibi rakiplerini geride bıraktı.

Bu TVL artışı, Solana’nın 1 Ocak’ta kaydedilen 210 milyon dolar değerinin ardından günümüze kadar %40’tan fazla artış yaşandığını gösteriyor. Artan TVL değeri, Solana’nın DeFi ekosisteminde yarattığı yatırımcı ve ilgi akışından kaynaklanıyor.

Ekip tarafından gerçekleştirilen birçok ortaklık yatırımcıların ilgisini Solana’ya çekti. Ekip bu yıl Visa ve Shopify gibi büyük isimlerle güçlerini birleştirdi. Ayrıca kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir ekonomik serbest bölge olan Dubai Multi Commodities Centre’ın ekosistem ortağı oldu.

SOL Fiyatı Neden Artıyor?

Solana yatırımcısını da sevindirmeye devam ediyor. Kripto para piyasasındaki genel trendlere paralel olarak geçtiğimiz hafta önemli kazançlar elde edildi. Bu dönemde Bitcoin tarafında yaşanan olası spot BTC borsa yatırım fonu (ETF) onayı ihtimallerinin artması fiyatı 30.000 doların üzerine çıkarmasına neden oldu.

Solana ise son yedi gün içinde %33,9’luk artış ile dikkat çeken bir yükseliş yaşadı ve 30 dolar sınırına ulaştı. Ancak yaşanan son düşüşle birlikte yazının yazıldığı sırada Solana 28.5 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

Yaşanan tüm gelişmelerle birlikte piyasa gözlemcileri iflas eden FTX ve Alameda Research’ün bir milyar dolardan fazla değere sahip olması nedeni ile Solana için ciddi bir sorun yaratabilir. Bu şirketler mahkemeden çıkan varlık satış izinleri ile birlikte Solana fiyatında ciddi bir düşüş yaşanmasına neden olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
İlgili Yazılar
5 Analistin Solana (SOL) Fiyat Tahmini, Fırsat Kaçıyor Mu?
5 Analistin Solana (SOL) Fiyat Tahmini, Fırsat Kaçıyor Mu?
Altcoin’de Herkesin Gözü 30 Dolarda! Altcoin Eski Günlerine Dönebilecek Mi? Solana Fiyatı Yükselir Mi?
Altcoin’de Herkesin Gözü 30 Dolarda! Altcoin Eski Günlerine Dönebilecek Mi? Solana Fiyatı Yükselir Mi?
4 Ünlü Kripto Yorumcusunun Solana (SOL) Tahmini
4 Ünlü Kripto Yorumcusunun Solana (SOL) Tahmini
Bu Altcoin’i İzleme Listenize Alın! Analist Fiyatı Uçurabilecek Olumlu Faktörleri Tek Tek Sıraladı!
Bu Altcoin’i İzleme Listenize Alın! Analist Fiyatı Uçurabilecek Olumlu Faktörleri Tek Tek Sıraladı!
Solana Vakfı’ndan Kritik Ortaklık: Birleşik Arap Emirlikler’nde Faaliyet Gösterecek
Solana Vakfı’ndan Kritik Ortaklık: Birleşik Arap Emirlikler’nde Faaliyet Gösterecek
Analistten Solana’ya (SOL) Çarpıcı Hedef! SOL’de Bu Seviyeler Yakın!
Analistten Solana’ya (SOL) Çarpıcı Hedef! SOL’de Bu Seviyeler Yakın!
Korku Zirve Yapmıştı! Bu Altcoin İçin Yatırımcısını Rahatlatan 122 Milyon Dolarlık Flaş Gelişme!
Korku Zirve Yapmıştı! Bu Altcoin İçin Yatırımcısını Rahatlatan 122 Milyon Dolarlık Flaş Gelişme!
Dev Altcoin’in “Hodri Meydan” Resti Fiyatı Arttırdı!
Dev Altcoin’in “Hodri Meydan” Resti Fiyatı Arttırdı!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023