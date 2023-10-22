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Yatırımcıların Gözdesi Olan Üç Memecoin Projesini İnceledik: DOGE, SHIB ve FLOKI Grafik Analizi

Özet

  • Kripto para piyasasında Ripple cephesinde yaşanan gelişmenin etkisi devam ediyor.
  • Altcoin piyasasında önemli yükselişler yaşandı ve bugün piyasada düşüş hakimdi.
  • Peki en popüler üç memecoin projesinde neler yaşandı? Birlikte inceliyoruz.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
21:00
22 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasında bu hafta Ripple ve SEC davasında alınan bir karar önemli bir yükselişe neden oldu. Ripple ve Bitcoin önderliğinde başlayan bu yükselişte ise birçok altcoin ciddi yükselişler yaşadı ve yatırımcılarını sevindirdi. Peki ralli dönemlerinde büyük kazançlar sağlayan ve meme kültüründen esinlenen memecoin’lerde neler oluyor? Birlikte inceleyeceğiz.

Dogecoin Grafik Analizi

En değerli memecoin olan Dogecoin’de son günlerde önemli bir yükseliş yaşandı. Yükselen kanal formasyonunda destek çizgisine tutulan Dogecoin’de son zamanlarda Elon Musk’ın herhangi bir paylaşım yapmaması ise özellikle DOGE yatırımcısını korkutuyor. Özellikle X cephesinden gelebilecek bir hamle ise ciddi bir yükselişi tetikleyebilir.

DOGE için saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,06059 / 0,06045 ve 0,06025 dolar seviyeleri. Özellikle 0,06045 dolar seviyesinin altında saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon yapısını bozabilir ve DOGE için düşüş ihtimalleri artar. DOGE için takip edilmesi gereken seviyeler ise sırasıyla; 0,06095 / 0,06131 ve 0,06168 dolar seviyeleridir.

Shiba Inu Grafik Analizi

Shiba Inu tarafında Ağustos ayında yaşanan Shibarium ağ sorunu ile ilgili endişe hala devam ediyor. Birçok altcoin’e göre böyle bir piyasa ortamından yararlanamayan SHIB için yatırımcılar endişe etmekte haklı. Balina çıkışlarının devam ettiği proje için olumlu haber akışı artık sağlanmalı.

SHIB için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00000687 / 0,00000670 ve 0,00000658 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,00000658 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi düşen kanal formasyonunun tamamlanmasını sağlar ve ciddi kayıplar yaşanmasına neden olur. SHIB için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00000712 / 0,00000732 ve 0,00000759 dolar seviyeleridir.

Floki Grafik Analizi

Her ne kadar Dogecoin ve Shiba Inu kadar popüler olmayan bir proje olsa da Floki özellikle Türk yatırımcılar için yakından takip edilen bir memecoin projesi. 2021 yılından itibaren yapılan ortaklıklarla adından sıkça söz ettiren FLOKI, son günlerde düşen kanal formasyonunu kırmayı başardı ve ciddi bir ivme kazandı.

FLOKI için 4 saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,00002515 / 0,00002346 ve 0,00002215 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,00002215 dolar seviyesinin altında kırılım yaşanması EMA 7 ve EMA 21 seviyelerinin direnç olarak çalışmasına neden olabilir. FLOKI için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00002667 / 0,00002772 ve 0,00002909 dolar seviyeleridir.

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