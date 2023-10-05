Shiba Coin Düşüşü Ne Zaman Bitecek? Güncek SHIB Grafik Yorumları

Kripto paralar Bitcoin fiyatı iki uca koşup geri geldikçe negatif seyrini devam ettiriyor. BTC yeniden 27.600 dolarda. Bugün 28.000 doları aştıktan kısa süre sonra kral kripto para birimi yönünü aşağı çevirdi. Shiba Coin ve diğer altcoinler BTC daha yüksek seviyelerde güçlü kalamadığı için negatif seyrini sürdürüyor.

Shiba Coin Yorum

En büyük ikinci meme coin azalan direnç trend çizgisinin altına düştüğü Ağustos ayından bu yana negatif seyrini devam ettiriyor. Satıcılar fiyatı 0,0000080 dolarlık destek alanının da altına itti. Haftalık grafikteki okumalar direnç çizgisinin altında kapanışlar sürdükçe fiyatın daha derin dipler yapabileceğini gösteriyor.

Birçok altcoin için benzer görünüm söz konusu. Bunun temel nedeni girişte de belirttiğimiz üzere BTC’nin kararsız seyridir. Birçok olumlu gelişmeye rağmen kral kripto para birimi düzenleyici baskı ve sıkı Fed politikası nedeniyle önemli bir sıçrama yapamadı. Bu durum altcoinlerin de daha derin diplere koşmasına ve trend çizgilerinin altına düşmesine neden oldu.

Direnç trend çizgisi şu ana kadar 420 gündür yerinde duruyor. Ağustos ayındaki ret düşüşe ivme kazandırdı. Kritik 0,0000080 dolar desteğinin kaybı negatifti ve bu bölge Temmuz ayındaki sapma dışında destek görevini üstlendi.

Shiba Coin Fiyat Tahmini

Günlük grafikteki okumalar Shiba Coin için net bir rota çizemiyor. SHIB fiyatı 14 Ağustos’tan bu yana azalan bir paralel kanal içinde düşüş gösterdi. 11 Eylül tarihinde bu kanalın destek hattından bir sıçrama gördük. Meme coin kanalın direnç çizgisine ulaşırken, 2 Ekim’de reddedildi ve o zamandan beri düştü. Reddedilme ile aynı zamanda, RSI 50’nin üzerine çıkamadı.

Shiba Coin için en olası senaryo 0,0000065 dolar bölgesine düşüş gibi görünüyor. 27.500 doların altına geri inen BTC fiyatı ve Cuma günü gelecek enflasyon verisi boğaları destekleyecek cinsten değil. Düşüş tahminine rağmen Shiba Coin boğaları kanaldan kurtulabilirse düzeltmenin tamamlandığı söylenebilir.

Yükseliş senaryosunda 0,0000095 dolar hedefi güncelliğini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.