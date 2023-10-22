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Chainlink’te (LINK) Detaylı Fiyat Analizi: Boğalar Güç Kazanacak Mı?

Özet

  • Chainlink (LINK), Bitcoin'in yeni zirvelere ulaşmasının etkisiyle 8,5 dolarlık kritik seviyeyi aşarak önemli bir direnci kırdı.
  • 4 saatlik grafikte, 8,0 ile 8,8 dolar arasındaki önceki arz bölgesi ve 9,5 dolar seviyesindeki genel direnç boğaların odak noktaları olabilir.
  • Birikimli salınım endeksinin (ASI) güçlenmesiyle uzun vadeli yükseliş trendi destekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:00
22 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

ABD Bitcoin (BTC) ETF onayının ve Nisan 2024 halving yaklaşması nedeniyle kripto para piyasası hissiyatı son birkaç günde iyi duruma geldi. Özellikle Chainlink (LINK), BTC yeni zirvelere ulaşırken uzun vadeli önemli bir engeli ve 8,5 dolarlık kritik alanını aştı. İşte detaylar!

LINK’de Kritik Alan!

Önceki bir LINK fiyat analizi, son yükseliş hareketi ile zincir üstü metrik analizlerinin çeliştiğini ortaya koydu. Ancak yükseliş momentumu, LINK’in 8 dolarlık birkaç aylık direnci kırdığını gördü. Boğalar toparlanma kazanımlarını savunabilecek mi?  4 saatlik grafikte likidite ve fiyat dengesizliği 8,98 dolar ile 9,24 dolar seviyesinde, 9,5 dolar seviyesindeki doğrudan genel engelin hemen altında bulunuyordu. Zaten kısa vadeli boğalar, yazı kaleme alındığında 8,0 ile 8,8 dolar arasındaki önceki arz bölgesini savunmuştu.

Dolayısıyla eğer BTC önümüzdeki birkaç saat/gün içinde yükseliş momentumunu sürdürürse, önceki arz alanı ve grafiklerdeki likidite, geç boğalar için temel ilgi seviyeleri olabilir. Bununla birlikte geç alıcılar 9,5 dolardaki engellerin ve 11,0 ile 12,0 dolar arasındaki günlük düşüş emir bloğunun (OB) farkında olabilir.

LINK’de On-Chain Veriler!

Varsayımın aksine önceki arz alanının altına bir geri çekilme, giderek artan olumsuz havayı teyit edecek ve teraziyi satıcıların lehine çevirebilir. Ek olarak OBV’deki yükselişin de gösterdiği gibi, spot piyasadaki yoğun talep keskin bir geri çekilmeyi geciktirebilir. Ancak göreceli güç endeksindeki (RSI) aşırı alım durumu, BTC’nin daha fazla kısa vadeli kayıplar kaydetmesi durumunda endişelenecek bir durumdu. ,

Coinalyze’e göre, olumlu fonlama oranlarına göre vadeli işlemler piyasasının hissiyatı yükselişteydi. Ayrıca türev segmentinin talebi, açık faiz (OI) oranlarındaki artışın da gösterdiği gibi iyi bir geliştirme kaydetti. Yükselen ve pozitif olan birikimli salınım endeksi’nin (ASI) gösterdiği gibi, yükseliş hareketi uzun vadeli yükseliş trendini de güçlendirdi. ASI, fiyat volatilitesinin gücünü izliyor ve iyileşme, alıcıların üstünlük sağladığını gösterebilir.

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