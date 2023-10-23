Analist Uyardı: Bitcoin’de (BTC) Yükselişi Getirebilecek Tek Gelişme Bu!

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, Bitcoin‘in (BTC) satış baskısından sert bir şekilde etkileneceğini ve önemli bir düşüş yaşanacağını öngörüyor. DataDash’in sunucusu para analisti Nicholas Merten takipçilerine lider kriptonun aşağı yönlü bir harekete hazırlandığını belirtti.

BTC’de 30.000 Dolar Bölgesi

Uzman kripto para analisti Nicholas Merten’e göre piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, 30.000 ila 33.000 dolar arasındaki kanal direncini kırmada zorluk yaşayacak. Analist konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Buradaki soru, Bitcoin için direnç olduğunu her seferinde kanıtlayan bu direnç kanalını aşıp aşamayacağımızdır. İşte yine bu yüzden insanları merkeze geri getirmeye çalışıyorum. Kalıcı olmaya ya da Bitcoin’e karşı bahis oynamaya çalışmıyorum. Bu nedenle, muhtemelen bu aralıkta geçmişte karşılaştığımız önceki dirençlerin herhangi birinden daha sert vuracak olan aşağı yönde başka bir üçüncü dalga için kanal direncine girerken çok iyi bir şekilde hazırlandığımıza inanıyoruz. Bazen bu aralığa geldiğimizde bu aralığı geçemiyoruz, bu bir sorun olacak.

BTC’de Yükseliş İçin Gerekenler

Analist, Bitcoin’in direnç bölgesini kırabilmesi durumunda BTC boğalarının yapılması gereken bir durum olduğunu vurguladı. Ancak Merten BTC’nin böyle bir başarıyı tamamlamasının tek yolunun, spot piyasa BTC borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanması olduğunu belirtiyor. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Boğaların burada 33.000 doların üzerine çıkıp çıkamayacağımız konusunda bir tartışması var… Sanırım bu direnç kanalının üstüne çıkıp Bitcoin ETF’yi daha yükseğe taşımak için destek olarak kullanmaya başlayıp başlayamayacağımız sorusu hala devam ediyor. Ve size karşı dürüst olmam gerekiyor, buradaki oranlara bakarken bunu gerçekleştirecek olan şey bir ETF… Bence tek ihtimal bu, diğer tüm anlatılar yakın vadede Bitcoin için başarısız oldu. Sadece bu konuda gerçekçi olmak… Ve şimdi de Haziran ayında burada yaptığımız gibi aynı umut dolu anlatımla aynı kanala geliyoruz. Umuyoruz ki BlackRock da diğer pek çok ETF ile birlikte ETF’sini onaylayacak.

Bitcoin, bu yazının yazıldığı sırada son 24 saatte %2,15 artışla 30.141 dolardan işlem görüyor.