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Birçok kez dip ve tepeler konusunda doğru tahminlerde bulunan isim şimdi çok iddialı bir hedef verdi. Üstelik buna inandığını da net biçimde ifade ediyor. Geçmişte tutarlı tahminlerde bulunan isimlerin gelecek hedefleri daha ilgi çekici oluyor. Yatırımcıları heyecanlandıran tahmin ve boğa senaryosu hakkındaki detaylar neler?

Dibi ve Yükselişi Bilen Trader

Dünyanın her yerinden yatırımcılar tarafından takip ediliyor ve geçmişte yaptığı tutarlı tahminler onun popülerliğini daha da artırdı. Bu isim doğru ve başarılı tahminleri kadar hezimete de uğradı. Bundan dolayı yatırımcılar son tahmininde yanılma ihtimalini de göz ardı etmemeli.

Peki dip ve tepelerin başarılı avcısı Dave the Wave neler söyledi? Ünlü isme göre Bitcoin’in mevcut değerinden %420’den fazla yükseldiği bir döneme yaklaşıyoruz. Analist ve trader Bitcoin‘in dibe vurduğunu ve şimdi asıl sorunun BTC’nin ne kadar yükselebileceği olduğunu söylüyor.

“BTC‘nin dibe vurduğuna dair bir fikir birliği oluştuğuna göre, bir sonraki zirvenin ne olabileceği sorusu giderek daha fazla gündeme geliyor. LGC (logaritmik büyüme eğrisi) parametreleri dahilinde orantılı bir yanıt… 2018’den beri performans gösteriyor.”

Ona göre kral kripto para birimi artık dipten her geçen gün daha fazla uzaklaşacak ve boğa zirvesine koşacak.

Bitcoin Boğa Sezonu Hedefi

Peki zirveye koşacak ama kaç dolarda yeni ATH yapacak? Trader 2025 yılına kadar 157.512 dolarlık zirvenin Bitcoin için makul olacağına inanıyor. Bu tahmini kısa vadeli volatilite ve diğer teknik kurulumları pek dikkate almadan logaritmik büyüme eğrisine göre belirlenmiş durumda.

Analiste göre Bitcoin fiyatı çoktan dibe vurdu ve bu 2016’da çok yıllı bir Bitcoin boğa koşusuna yol açan fiyat modeline benziyor.

Mayıs ayında kripto trader Bitcoin için 22.000 ila 26.000 dolar aralığında güçlü destek seviyelerinin bulunduğunu söyledi. Ve bu ayın başlarında, Bitcoin yaklaşık 25.000 dolar seviyesinde işlem görürken kritik desteğin sağlam kalması gerektiğini sürekli olarak vurguladı.

Eğer analistin tahminleri doğruysa BTC için 157.512 dolar altındaki her seviye alım için makul görünüyor. Ancak altcoinlerin çoğunun 2025 yılına kadar hayatta kalabileceğinin garantisi yok. Unutulmamalıdır ki her döngüde en büyük 100 kripto para büyük ölçüde değişir. Tanıdık yüzler tarih olur.