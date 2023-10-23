Solana, Chainlink ve Aave’de Fiyat Analizi: Altcoinlerde Beklentiler Neler?

Bitcoin (BTC), fiyatların yaklaşık %10 oranında artarak psikolojik açıdan önemli olan 30.000 dolar seviyesine ulaşmasıyla iyi bir hafta geçirdi. Yükselişin ardından Solana (SOL) ve bazı altcoinlerde beklentiler neler?

Solana (SOL) Fiyat Analizi!

Solana (SOL) 19 Ekim’de boyun çizgisini kırarak ters bir yükseliş ve omuz formasyonunu tamamladı. Bu kurulumun 32,81 dolarlık bir hedefi olabilir. Göreceli güç endeksindeki (RSI) aşırı alım seviyeleri bir düzeltmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre, aşağı yönde izlenmesi gereken önemli destek 27,12 dolar. Bu seviyeden güçlü bir sıçrama, boğaların seviyeyi desteğe çevirdiğini gösterebilir. Bu durum yükseliş trendinin devam etme ihtimalini artırabilir.

Token 32,81 doların üzerinde yükseliş 39 dolara ulaşabilir. Ayrıca uzmanlara göre, ayılara için zaman daralıyor. Eğer yükselişi durdurmak istiyorlarsa fiyatı 27,12 doların altına çekmek zorunda kalabilir. SOL/USDT paritesi daha sonra boyun çizgisine düşebilir. Bu durum, takip edilmesi gereken kilit seviye olmaya devam ediyor çünkü bu seviyenin altına bir düşüş, 27,12 doların üzerindeki kırılmanın sahte olabileceğini düşündürebilir.

LINK ve AAVE Fiyat Tahmini!

Chainlink (LINK) Mayıs 2022’den bu yana 5,50 ila 9,50 dolar arasında dar bir aralıkta işlem görüyor ve bu da arz ve talep arasında bir denge olduğunu gösterebilir. Boğalar, 22 Ekim’de bu aralığın üzerinde bir kırılma ile belirsizliği yukarı yönde gidermeye çalıştı ancak mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların pes etmeye istekli olmadığını gösterebilir. Boğalar mevcut seviyelerden fazla vazgeçmezse, bu durum 9,50 doların üzerine çıkma ihtimalini artırabilir.

LINK/USDT paritesi daha sonra 13,50 dolarlık formasyon hedefine doğru bir hareket başlatabilir. Genellikle uzun bir konsolidasyondan çıkış keskin bir yükselişle sonuçlanır. Bu durumda yükseliş trendi 15 dolara ve ardından 18 dolara kadar uzayabilir. Aşağı yöndeki ilk destek 8,50 dolarda. Ayılar fiyatı bu seviyenin altına çekerse bu, aralığa bağlı hareketin bir süre daha devam edebileceğini gösterebilir.

Aave (AAVE) 21 Ekim’de düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarak düşüş yönlü alçalan üçgen kurulumunu geçersiz kıldı. Genel olarak negatif kurulumun başarısızlığı yükseliş hareketini başlatabilir. Her iki hareketli ortalama da yükselmeye başladı ve RSI aşırı alım bölgesinde, bu da boğaların avantajlı olduğunu gösterebilir. Fiyat düşüş trendi çizgisinin üzerinde kalırsa, AAVE/USDT paritesi önce 88 dolara, ardından 95 dolara yükselebilir.

Ayılar bu yükselişi önlemek istiyorsa fiyatı hızlı bir şekilde düşüş trendi çizgisinin altına çekmek zorunda kalabilir. Bu, birkaç agresif boğayı yanlış ayağa yakalayabilir ve hareketli ortalamalarda bir düzeltme başlatabilir. 50 günlük basit hareketli ortalamanın altına bir düşüş, ayıları yeniden sürücü koltuğuna oturabilir.