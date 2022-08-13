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Kripto para piyasası, hafta sonuna yükseliş ile başladı. Lide kripto para birimi Bitcoin (BTC) günün erken saatlerinde 24.800 dolar seviyelerine ulaşırken, Ethereum (ETH) ise 2.000 dolar seviyelerini aştı. Çoğu altcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri de 1,23 trilyon dolara ulaştı. Ancak yükseliş ile birlikte piyasadaki volatilite de artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte 300 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Solana (SOL)

Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL, hafta içerisinde volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydederek yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. SOL, kripto para piyasasının da hafta sonuna yükseliş ile başlamasıyla birlikte de günün erken saatlerinde değer artışlarına hız kazandırdı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %10’luk bir değer artışı kaydederek 45-46 dolar direncini aşmayı başardı. Bu %10’luk yükselişin ardından 47,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlayan SOL, aynı zamanda CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden 3. kripto varlık oldu.

Avalanche (AVAX)

Bitcoin’in günün erken saatlerinde 25.800 dolar seviyelerini aşması ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Hafta içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan AVAX da piyasadaki yükselişin etkisiyle hafta sonuna yükseliş ile başladı. AVAX, son 24 saatte ortalama %3,5’lik bir değer artışı kaydederek 29,6 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Son haftalarda kaydettiği değer artışları ile birlikte AVAX, piyasa değeri sıralamasında da önemli bir yükseliş kaydetti ve 12. sıraya yükseldi.

Öte yandan CoinMarketCap’in güncel verilerine göre Celsius Network (CEL), Lido DAO (LDO), Solana (SOL), Polygon (MATIC) ve Gala (GALA) da piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu ve günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.