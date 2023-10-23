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GFT, AGLD, VIB ve AAVE Coin Yorumları! Bugünün Binance Yıldızları Oldular

Özet

  • Yazı hazırlandığı sırada GFT, AGLD, VIB ve AAVE Coin çift haneli artış yaşıyordu.
  • AAVE Coin sürpriz yukarı iğneler atabilir.
  • VIB ve GFT Coin henüz yeni olduğu için yatırımcılar daha temkinli hareket etmeli.
  • AGLD Coin 1 doları hedefleyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
04:00
23 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada listedeki 4 kripto paradan en az yükselenin fiyatı yüzde 11 oranında artmıştı. BTC 29.800 doların üzerinde. Kral kripto para biriminin daha yüksek seviyelerde yaptığı her mum kapanışı altcoinler yatırımcılarını cesaretlendiriyor. Bu umut verici çünkü evvelki yükselişlerde birkaç gün geçmeden fiyat hemen tersine dönüyordu.

GFT Coin Yorumları

GFT Coin fiyatı %24 artışla 0,0188 dolarda bulunuyor. 5 gündür sürekli satışlar yaşayan altcoin 20 Ekim itibariyle toparlanmaya başladı. USDT paritesi açılalı henüz Binance borsasında 1 ay oldu ve tarz altcoinler BTC fiyatı artarken büyük fırsatlar sunabiliyor. Yeni listelenmiş kripto paralarda yaşanan bu dalgalanmalar boğa sezonunda 4-5x artış getiriyordu.

Fiyat 0,0185 dolar üstü kapanışlarda tekrar 0,021 doları görebilir. Sonraki hedefse 0,025 ve 0,03 dolar bölgeleri olacaktır. Ancak BTC fiyatının sürpriz bir düşüş yaşaması halinde 0,011 dolara kadar düşüş ve ardından daha derin bir dip de sürpriz olmayacaktır.

AGLD Coin Yorum

3 ve 28 Eylül tarihlerinde aşmaya çalıştığı direnç alanına yeniden tırmandı. AGLD Coin fiyatı şimdi aynı bölgeyi aşmaya çabalıyor. Eğer 0,845 dolar üstü kapanışlar yapabilirse 0,932 ve 1 dolar bölgesine tekrar iğne atılabilir. Yükseliş senaryosu için 0,7 dolar üstü devam anlamına geliyor.

VIB Coin Grafik Yorum

Listenin üçüncü sırasında yaşadığı yüzde 15’lik artışla VIB Coin var. Zayıflı hacimli altcoinler BTC fiyatı da arttığı için spekülatörlerin kazanç kapısına döndü. Son 1 haftanın günlük mumlarına bakarsak volatilitenin VIB Coin için ne kadar arttığını görüyoruz. 10 Nisan 2023 yılında Binance borsasında 0,1 dolar bölgesinde zirve yapmıştı. GFT Coin gibi yakın zamanda listelenen altcoinlerden ve bu spekülatif artışın hızla tersine dönmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Yatırımcılar 0,053 dolar altı kapanışlar fiyatın hızla ralliye başladığı 0,046 dolara indiğini görebilir. BTC fiyatındaki erimeyle tetiklenebilecek bir olası satış dalgasındaysa 0,041 dolar en sağlam destek noktası gibi görünüyor.

AAVE Coin Fiyat Tahmin

Son sırada AAVE Coin var ve dördüncü günlük mumu da yeşil. BTC fiyatındaki artış AAVE Coin yatırımcılarını daha da heyecanlandırdı hacimlerdeki artış beklentisi ve artan talep olumlu. Kritik bölge 72 dolar seviyesi ve üzerinde kapanışlarla fiyatın 81 doları test ettiğini görebilir. Son gün çok yaklaşsa da bunu aşamadı.

Olası test için 77 doların destek olarak sağlama alınması olumlu sinyal olabilir. 86 ve 95 dolar hedefleri sonraki duraklar, AAVE Coin bu tarz aşırı volatilite dönemlerine alışık olduğu için sürpriz iğneler şaşırtıcı olmaz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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