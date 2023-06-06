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SEC piyasaları altüst etti ancak bu endüstri hakkında bir düzenleyicinin daha konuşmaya hakkı var. O da menkul kıymet düzenleyicisi CFTC. Geçmiş tartışmalardan hatırladığımız şey CFTC başkanının Gensler’a göre daha ılımlı bir duruş sergilediğidir. Bugün konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kripto Paralar Son Dakika

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı Rostin Behnam, Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi’ne, Kongre kriptoya özgü kaynaklar için ajansa daha fazla para verse bile, dijital varlıklarla ilgili yeni kuralların uygulanmasının zaman alacağını söyledi. Geçmişteki açıklamalarında da daha fazla kaynak ve yetki konusunda siyasilerin desteğini istemişti.

Behnam, ek finansman ile “kuralları uygulamak en az bir ila iki yıl sürer” dedi. CFTC şu anda yalnızca Bitcoin ve ETH gibi dijital varlıkların türevlerini düzenleme yetkisine sahip. Behnam, daha fazlasını denetleyebilmesi için 3-4 yıl süre ve ek bütçeye ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Behnam’ın ifade verdiği komitedeki en üst düzey Demokrat olan Temsilci David Scott şunları söyledi;

“Bu çok ihtiyaç duyulan işi yapmak için size yeterli finansman sağladığımızdan emin olmamız çok önemli”.

Vadeli emtia işlemlerinin çoğunluğu mahsulle ilgili olduğu için Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Tarım Komiteleri CFTC üzerinde yargı yetkisine sahip. CFTC yıllık finansmanında yaklaşık %10’luk bir artış talep ederek 365 milyon dolardan 411.14 milyon dolara yükseltilmesini istedi, ancak kurum uzun süredir Kongre’den bu desteği bulamadı.

Kripto Para Yasası

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry, geçen hafta yeni bir yasa tasarısı sundu. Yasanın kabul edilmesi halinde, mevzuat CFTC’ye daha fazla yetki vermenin yanı sıra SEC ve CFTC’yi dijital varlıkların emtia/menkul kıymet tanımlarını netleştirmeye zorluyor. Behnam, dijital varlık piyasalarının FTX sonrası geri çekilmenin ardından yeniden büyüyebileceğini vurguladı.

“Zirveye çıkmaya ve büyüme yönünde ilerlemeye başlarsa, potansiyel olarak finansal istikrar riskleri ve finansal piyasalar için başka endişeleriniz olabilir.”

CFTC Başkanı piyasalara ilgi azalmışken siyasilerin çok daha hızlı hareket etmesi gerektiğini savunuyor.