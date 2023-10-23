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  •   Veri Gizliği Endişelerinden Dolayı Eleştirilen Altcoin Projesinden Flaş Karar! Tamamen Değişiyor!

Veri Gizliği Endişelerinden Dolayı Eleştirilen Altcoin Projesinden Flaş Karar! Tamamen Değişiyor!

Özet

  • Veri gizliliği endişeleri nedeniyle eleştirilmesine rağmen Worldcoin (WLD) projesi çeşitli değişikliklerle faaliyetlerine devam ediyor.
  • Projeden yapılan son duyuruda kullanıcıların göz taramalarını yapan küre operatörlerine USDC yerine WLD token cinsinden ödeme yapılacağı duyuruldu.
  • Worldcoin Vakfı, WLD token'ın dolaşımdaki arzını güncelledi ve 100 milyon adet WLD'nin piyasa yapıcılara kredi olarak verildiğini bildirdi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:34
23 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Çıktığı ilk günden bu yana gizlilik endişelerinden dolayı eleştirilen Worldcoin (WLD) projesi, dünya çapında göz taramalarına devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Worldcoin Vakfı, Worldcoin ağına katılmak için insanların gözlerini taramalarına yardımcı olan küre (orb) operatörlerine önde gelen stablecoin USD Coin (USDC) yerine WLD token ile ödeme yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Worldcoin’de USDC’nin Yerini WLD Alıyor

Veri gizliliği endişelerinden dolayı eleştirilerin hedefi olan Worldcoin projesinin yönetiminden sorumlu olan Worldcoin Vakfı, alınan son kararda ağa katılmak isteyen kullanıcıların gözlerini taramalarına yardımcı olan küre operatörlerine yakında USDC yerine WLD cinsinden ödeme yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Worldcoin Vakfı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar tarafından görülemeyen duyuruda küre operatörleri için ödemeleri USDC’den WLD’ye taşımayı önümüzdeki aya kadar tamamlamayı planlıyor. Şu anda orb operatörleri yaptıkları göz taramaları karşılığında en büyük ikinci stablecoin olan USDC ile ödeme alıyorlar.

WLD Token’in Dolaşımdaki Arzında Son Durum

Worldcoin Vakfı ayrıca toplam 10 milyar adet olan maksimum token arzının yüzde 1’inden fazlasına ulaşan WLD token’ın dolaşımdaki arzı için de bir güncelleme yaptı. İhraç edilen yaklaşık 134 milyon adet WLD’nin 100 milyon adeti piyasa yapıcılara kredi olarak verilirken, 34 milyon adeti kullanıcılara ve orb operatörlerine hibe şeklinde dağıtıldı.

Kredilerin vadesinin 24 Ekim’de sona erecek olmasıyla birlikte Worldcoin, kredi anlaşmalarının 15 Aralık 2023 tarihine kadar 75 milyon adet token’lik azaltılarak yenileneceğini duyurdu. Söz konusu token’ler piyasa yapıcılara geri dönecek veya alternatif olarak anlaşmanın bir parçası olarak kalan 25 milyon adetlik bir kısmı veya tamamını satın alınacak.

Worldcoin’in kurucu ortağı olan ve viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI’yi kurmasıyla tanınan Sam Altman‘ın bahsettiği “operasyonel zorluklara” rağmen, Worldcoin’in token hibelerinin ilk dönemdeki abartılı benimsemenin ardından zaman içinde istikrarlı bir şekilde artıyor gibi görünüyor.

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