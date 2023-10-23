f Bitcoin Yeniden 30 Bin Doların Üzerine Oturdu! Ünlü Analist BTC'de Rotayı Açıkladı! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Bitcoin Yeniden 30 Bin Doların Üzerine Oturdu! Ünlü Analist BTC’de Rotayı Açıkladı!

Bitcoin Yeniden 30 Bin Doların Üzerine Oturdu! Ünlü Analist BTC’de Rotayı Açıkladı!

Özet

  • Bitcoin (BTC) güçlü bir yükselişle 30 bin doların üzerine çıktı.
  • Türev verileri fiyattaki yükselişin short pozisyon sayısını arttırdığını gösteriyor.
  • Kripto analisti Ali Martinez, Bitcoin'de fiyatındaki muhtemel geri çekilme için uyardı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:32
23 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) güçlü yükselişini sürdürerek 30 bin dolar seviyesini geçmeyi başardı. Türev verileri fiyattaki yükselişin BTC’de bir kez daha short (kısa) pozisyon yığılmasına neden olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Artan Short Pozisyonlarla 30 Bin Doların Üzerine Çıktı

Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin’in yaklaşık 30 bin dolar seviyesindeyken açık BTC vadeli işlem pozisyonu bulunan tüm Binance hesaplarının yaklaşık yüzde 60’ının short pozisyon açtığını bildirdi.

Analist ayrıca, Bitcoin grafiğinin en büyük kripto parada yaklaşan bir fiyat düzeltmesi sinyali verdiği konusunda uyardı. Martinez, Bitcoin’in günlük grafiğinde bir omuz baş omuz formasyonunun potansiyel gelişimi hakkında artan bir tartışma olduğunu söyledi.

Dahası Bitcoin grafiği üzerindeki TD Sequential göstergesi yeşil 9 mum çubuğu gösteriyor oluşuyla günlük grafiği yarın potansiyel bir satış sinyalinin geleceğini gösteriyor. Ayrıca Göreceli Güç Endeksi (RSI), Mart ayından bu yana önemli düzeltmeleri tetikleyen bir seviye olan 74,21’e ulaştı. Martinez yaptığı Bitcoin değerlendirmesine “Görünüşe göre Bitcoin günlük zaman diliminde 31 bin 560 doların üzerinde mum kapanışı yapamayacak olursa ufak bir fiyat düzültmesi olacak” dedi.

Bitcoin’in Üstün Performansı

Bitcoin yılın ilk gününden bu yana olağanüstü bir ralli yaptı ve bu süreçte yüzde 80’in üzerinde kazanç elde etti. Dünyanın en büyük kripto parası, makro zorluklara rağmen altcoin’ler ve hisse senetlerinden çok daha iyi performans gösterdi. Şu anda son 16 yılın en yüksek seviyelerinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil getirileri, Ethereum (ETH) ve diğer altcoin’leri etkilediği gibi Bitcoin’i etkilemeyedi. Özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin ETF’sini onaylanacağına yönelik haberler son fiyat rallisi için katalizör oldu.

Şu anda yatırımcılar Bitcoin’de 30 bin dolar seviyesinin civarındaki şiddetli bir savaşa kilitlenmiş durumda ve alıcıların önemli bir bölgeden çıkışı henüz sağlayamamış olmaları da bunun bir göstergesi. Dahası bu noktaya yakın devam eden konsolidasyon, boğaların potansiyel bir yukarı yönlü hareket öngördükleri için kazançlarını nakde çevirme konusundaki isteksizliklerine işaret ediyor. Bu durum potansiyel olarak fiyatı 31 bin dolar ile 32 bin 400 dolar arasındaki direnç bölgesine itebilir.

Öte yandan 31 bin dolar seviyesinden olacak bir geri çekilmeyle fiyat 20 günlük Üssel Hareketli Ortalama’ya karşılık gelen 28 bin 160 dolara düşürebilir.  Bu seviyeden gelecek bir sıçrama ile boğalar bir kez daha fiyatın önündeki bariyeri aşma hamlesinde bulunabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Bitcoin Dünyasına Bomba Gibi Düşen Gelişme! Kritik Güvenlik Açığı Tespit Edildi
Bitcoin Dünyasına Bomba Gibi Düşen Gelişme! Kritik Güvenlik Açığı Tespit Edildi
Bitcoin’de Kritik Saatler! “Yolu Biliyorum” Diyen Analist Hedef Gösterdi!
Bitcoin’de Kritik Saatler! “Yolu Biliyorum” Diyen Analist Hedef Gösterdi!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Güncel Tahminler ve Orta Vadeli Hedefleri
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Güncel Tahminler ve Orta Vadeli Hedefleri
Analist Uyardı: Bitcoin’de (BTC) Yükselişi Getirebilecek Tek Gelişme Bu!
Analist Uyardı: Bitcoin’de (BTC) Yükselişi Getirebilecek Tek Gelişme Bu!
Bitcoin’de (BTC) Piyasa Dengesi Oluşacak Mı? BTC’de Güncel Veriler!
Bitcoin’de (BTC) Piyasa Dengesi Oluşacak Mı? BTC’de Güncel Veriler!
Chainlink’te (LINK) Detaylı Fiyat Analizi: Boğalar Güç Kazanacak Mı?
Chainlink’te (LINK) Detaylı Fiyat Analizi: Boğalar Güç Kazanacak Mı?
Bitcoin Ağı Layer-2 Projesi Lightning Network’te Şok Ayrılık: Ünlü İsmin Gerekçeleri Endişe Veriyor
Bitcoin Ağı Layer-2 Projesi Lightning Network’te Şok Ayrılık: Ünlü İsmin Gerekçeleri Endişe Veriyor
2022 Kripto Para Kahini Capo: Tuzağın Ortasındasınız
2022 Kripto Para Kahini Capo: Tuzağın Ortasındasınız
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023