  Bitcoin Yeniden 30 Bin Doların Üzerine Oturdu! Ünlü Analist BTC’de Rotayı Açıkladı!

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) güçlü yükselişini sürdürerek 30 bin dolar seviyesini geçmeyi başardı. Türev verileri fiyattaki yükselişin BTC’de bir kez daha short (kısa) pozisyon yığılmasına neden olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Artan Short Pozisyonlarla 30 Bin Doların Üzerine Çıktı

Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin’in yaklaşık 30 bin dolar seviyesindeyken açık BTC vadeli işlem pozisyonu bulunan tüm Binance hesaplarının yaklaşık yüzde 60’ının short pozisyon açtığını bildirdi.

Analist ayrıca, Bitcoin grafiğinin en büyük kripto parada yaklaşan bir fiyat düzeltmesi sinyali verdiği konusunda uyardı. Martinez, Bitcoin’in günlük grafiğinde bir omuz baş omuz formasyonunun potansiyel gelişimi hakkında artan bir tartışma olduğunu söyledi.

Dahası Bitcoin grafiği üzerindeki TD Sequential göstergesi yeşil 9 mum çubuğu gösteriyor oluşuyla günlük grafiği yarın potansiyel bir satış sinyalinin geleceğini gösteriyor. Ayrıca Göreceli Güç Endeksi (RSI), Mart ayından bu yana önemli düzeltmeleri tetikleyen bir seviye olan 74,21’e ulaştı. Martinez yaptığı Bitcoin değerlendirmesine “Görünüşe göre Bitcoin günlük zaman diliminde 31 bin 560 doların üzerinde mum kapanışı yapamayacak olursa ufak bir fiyat düzültmesi olacak” dedi.

Bitcoin’in Üstün Performansı

Bitcoin yılın ilk gününden bu yana olağanüstü bir ralli yaptı ve bu süreçte yüzde 80’in üzerinde kazanç elde etti. Dünyanın en büyük kripto parası, makro zorluklara rağmen altcoin’ler ve hisse senetlerinden çok daha iyi performans gösterdi. Şu anda son 16 yılın en yüksek seviyelerinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil getirileri, Ethereum (ETH) ve diğer altcoin’leri etkilediği gibi Bitcoin’i etkilemeyedi. Özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin ETF’sini onaylanacağına yönelik haberler son fiyat rallisi için katalizör oldu.

Şu anda yatırımcılar Bitcoin’de 30 bin dolar seviyesinin civarındaki şiddetli bir savaşa kilitlenmiş durumda ve alıcıların önemli bir bölgeden çıkışı henüz sağlayamamış olmaları da bunun bir göstergesi. Dahası bu noktaya yakın devam eden konsolidasyon, boğaların potansiyel bir yukarı yönlü hareket öngördükleri için kazançlarını nakde çevirme konusundaki isteksizliklerine işaret ediyor. Bu durum potansiyel olarak fiyatı 31 bin dolar ile 32 bin 400 dolar arasındaki direnç bölgesine itebilir.

Öte yandan 31 bin dolar seviyesinden olacak bir geri çekilmeyle fiyat 20 günlük Üssel Hareketli Ortalama’ya karşılık gelen 28 bin 160 dolara düşürebilir. Bu seviyeden gelecek bir sıçrama ile boğalar bir kez daha fiyatın önündeki bariyeri aşma hamlesinde bulunabilir.