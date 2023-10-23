  Gözde Altcoin’de Balinalar Tüm Gücü Eline Aldı! Dogecoin’in En Büyük Rakibinde Neler Oluyor?

Dogecoin‘in rakibi olarak kabul edilen ve piyasa hacmine göre en büyük ikinci memecoin olarak kabul edilen Shiba Inu (SHIB), bireysel yatırımcılar ve balinalar arasındaki token dağılımı açısından pek de görülmeye alışık olmayan metrik belirtileri gösteriyor.

Shiba Coin Balinalarının Son Durumu

Önde gelen analiz platformlarından bir tanesi olan IntoTheBlock’tan (ITB) elde edilen verilere göre, mevcut SHIB dolaşım arzında balina hakimiyeti dikkat çekiyor. Dolaşımda bulunan coin’lerin %63,48’inin balinalara ait olduğu ortaya çıktı. Daha ilginç olan ise bu coinlerin %41,78’i balinalara ait. Bahsedilen coin miktarı ise 410,36 trilyon Shiba Inu anlamına geliyor.

Shiba Inu balinaları, bireysel yatırımcıların yapmış oldukları büyük satışlar karşısında memecoin’i dengelemekte ve fiyatın korunmasında önemli bir rol oynamakta. ITB verileri önemli bir veriyi daha piyasaya yansıtmakta. Elde edilen verilere göre dolaşımda bulunan SHIB’lerin %22,31 veya 219,16 trilyon adedi bireysel yatırımcılar tarafından kontrol edilmekte. SHIB’in %14,2 veya 139,5 trilyon adetlik kısmı ise SHIB’in aktif yatırımcılar tarafından tutulmakta.

SHIB yatırımcı dağılımı, memecoin ekosistemi içindeki varlık dağılımının, merkeziyetsizliğe eğilimi yansıtmakta. Toplam dolaşımdaki arzın %41’i tek bir cüzdana ait. Bu cüzdanı bir kenara bırakacak olursak SHIB’in dağılımı yaygın görünüyor.

ITB verileri aynı zamanda balinalar tarafından SHIB’e verilen desteğin sürekliliğini de vurgulamakta. Bunu ortaya çıkaran ise balinaların son 30 günlük süreçte SHIB özelinde daha yoğun mesai harcamaları oldu. Bahsedilen 30 günlük süreçte toplam birikimlerinde %1,59’luk artış yaşandı. Bunun aksine bireysel yatırımcılar için bu süreç %1,09 oranında düşüşle sonuçlandı.

SHIB Coin’in Geleceği

SHIB token yatırımcılarının davranışlarına bağlı olarak belirli bir aralıkta konsolide oluyormuş gibi görünüyor. Yazım saati itibariyle, Shiba Inu son 24 saatte %0,14 yükselişle 0,000007223 dolardan işlem görüyordu.

Çoğu altcoin geçtiğimiz günlerde yaşanan genel piyasa artışına eşlik etti. Bu yükseliş düşünüldüğünde SHIB’in gerçekleştirdiği hareket ise hafif kaldı. Shiba Inu, on-chain verilere göre bir gecede işlem gören SHIB adedi 98.728.338’luk artış gösterdi ve bu artış %38,52’lik hacim artışına işaret etti.

Shiba Inu, işlemler için çıkardığı düşük maliyetli yapısı ve Layer-2 ölçeklendirme çözümü olan Shibarium’un da etkisiyle yükseliş potansiyeli olan coin’ler arasında bulunmaya devam ediyor. Buna rağmen yatırımcılar Bitcoin fiyatını ve makroekonomik koşulları yakından takip etmeli.