f Gözde Altcoin'de Balinalar Tüm Gücü Eline Aldı! Dogecoin'in En Büyük Rakibinde Neler Oluyor? › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Gözde Altcoin’de Balinalar Tüm Gücü Eline Aldı! Dogecoin’in En Büyük Rakibinde Neler Oluyor?

Gözde Altcoin’de Balinalar Tüm Gücü Eline Aldı! Dogecoin’in En Büyük Rakibinde Neler Oluyor?

Özet

  • Shiba Inu (SHIB) token dağılımı incelendiğinde balinalar güçlü görünüyor.
  • SHIB balinaları fiyatı dengelemekte etkili ve aktif bir rol oynamakta.
  • Shiba Inu, Shibarium ve düşük maliyetli işlemlerle yükseliş potansiyeline sahip.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:15
23 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Dogecoin‘in rakibi olarak kabul edilen ve piyasa hacmine göre en büyük ikinci memecoin olarak kabul edilen Shiba Inu (SHIB), bireysel yatırımcılar ve balinalar arasındaki token dağılımı açısından pek de görülmeye alışık olmayan metrik belirtileri gösteriyor.

Shiba Coin Balinalarının Son Durumu

Önde gelen analiz platformlarından bir tanesi olan IntoTheBlock’tan (ITB) elde edilen verilere göre, mevcut SHIB dolaşım arzında balina hakimiyeti dikkat çekiyor. Dolaşımda bulunan coin’lerin %63,48’inin balinalara ait olduğu ortaya çıktı. Daha ilginç olan ise bu coinlerin %41,78’i balinalara ait. Bahsedilen coin miktarı ise 410,36 trilyon Shiba Inu anlamına geliyor.

Shiba Inu balinaları, bireysel yatırımcıların yapmış oldukları büyük satışlar karşısında memecoin’i dengelemekte ve fiyatın korunmasında önemli bir rol oynamakta. ITB verileri önemli bir veriyi daha piyasaya yansıtmakta. Elde edilen verilere göre dolaşımda bulunan SHIB’lerin %22,31 veya 219,16 trilyon adedi bireysel yatırımcılar tarafından kontrol edilmekte. SHIB’in %14,2 veya 139,5 trilyon adetlik kısmı ise SHIB’in aktif yatırımcılar tarafından tutulmakta.

SHIB yatırımcı dağılımı, memecoin ekosistemi içindeki varlık dağılımının, merkeziyetsizliğe eğilimi yansıtmakta. Toplam dolaşımdaki arzın %41’i tek bir cüzdana ait. Bu cüzdanı bir kenara bırakacak olursak SHIB’in dağılımı yaygın görünüyor.

ITB verileri aynı zamanda balinalar tarafından SHIB’e verilen desteğin sürekliliğini de vurgulamakta. Bunu ortaya çıkaran ise balinaların son 30 günlük süreçte SHIB özelinde daha yoğun mesai harcamaları oldu. Bahsedilen 30 günlük süreçte toplam birikimlerinde %1,59’luk artış yaşandı. Bunun aksine bireysel yatırımcılar için bu süreç %1,09 oranında düşüşle sonuçlandı.

SHIB Coin’in Geleceği

SHIB token yatırımcılarının davranışlarına bağlı olarak belirli bir aralıkta konsolide oluyormuş gibi görünüyor. Yazım saati itibariyle, Shiba Inu son 24 saatte %0,14 yükselişle 0,000007223 dolardan işlem görüyordu.

Çoğu altcoin geçtiğimiz günlerde yaşanan genel piyasa artışına eşlik etti. Bu yükseliş düşünüldüğünde SHIB’in gerçekleştirdiği hareket ise hafif kaldı. Shiba Inu, on-chain verilere göre bir gecede işlem gören SHIB adedi 98.728.338’luk artış gösterdi ve bu artış %38,52’lik hacim artışına işaret etti.

Shiba Inu, işlemler için çıkardığı düşük maliyetli yapısı ve Layer-2 ölçeklendirme çözümü olan Shibarium’un da etkisiyle yükseliş potansiyeli olan coin’ler arasında bulunmaya devam ediyor. Buna rağmen yatırımcılar Bitcoin fiyatını ve makroekonomik koşulları yakından takip etmeli.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Shiba Coin Kaç Dolar Olur? Güncel Shiba Inu (SHIB) Yorumları
Shiba Coin Kaç Dolar Olur? Güncel Shiba Inu (SHIB) Yorumları
50 Günde Tam 169 Trilyon Token’a Yükseldi! Altcoin’ler Yükselirken Dogecoin’in En Büyük Rakibi Neden Zayıf Kaldı?
50 Günde Tam 169 Trilyon Token’a Yükseldi! Altcoin’ler Yükselirken Dogecoin’in En Büyük Rakibi Neden Zayıf Kaldı?
Shiba Inu Coin Artar mı? Güncel SHIB Fiyat Analizi!
Shiba Inu Coin Artar mı? Güncel SHIB Fiyat Analizi!
Yüzde 4.436 Yükseliş Beklentisi! SHIB 0,01 Dolar Olacak Mı? Makinelerden 2050 Yılına Kadar Fiyat Tahmini!
Yüzde 4.436 Yükseliş Beklentisi! SHIB 0,01 Dolar Olacak Mı? Makinelerden 2050 Yılına Kadar Fiyat Tahmini!
Altcoin Analizi: Shiba Coin Fiyat Grafiği ve SHIB Yorum
Altcoin Analizi: Shiba Coin Fiyat Grafiği ve SHIB Yorum
Shiba Inu’da Neler Oluyor? SHIB Grafiğinde Korkutan Kırılım Yaşandı
Shiba Inu’da Neler Oluyor? SHIB Grafiğinde Korkutan Kırılım Yaşandı
Dünyaca Ünlü Analistten Shiba Inu Yorumu: Fiyatı Düşecek! Yüzde 30 Düşüş İçin Hangi Tarihi İşaret Etti?
Dünyaca Ünlü Analistten Shiba Inu Yorumu: Fiyatı Düşecek! Yüzde 30 Düşüş İçin Hangi Tarihi İşaret Etti?
Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahminleri, Güncel SHIB Grafik Yorumları
Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahminleri, Güncel SHIB Grafik Yorumları
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023