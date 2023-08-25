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  •   Kripto Paralar Düşerken Bu Altcoin Çift Haneli Yükseliş Yaşadı! Shiba Inu Bağlantılı Altcoin’in Son Durumu!

Kripto Paralar Düşerken Bu Altcoin Çift Haneli Yükseliş Yaşadı! Shiba Inu Bağlantılı Altcoin’in Son Durumu!

Özet

  • Shibarium'un tekrar aktifleşmesi trafik artışını beraberinde getirdi.
  • BONE Shiba Swap'ta çift haneli kazançlar sağladı.
  • Shibarium'un performansı ve BONE'un artışı olumlu yönde etkiledi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:20
25 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Shiba Inu’nun (SHIB) Shibarium’u 16 Ağustos’taki lansmanından sonra işlemlerde büyük bir artışa tanık oldu. Bu nedenle, geliştiriciler trafiği desteklemek için ölçeklenebilirlik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Kısa süre önce, katman-2 ana ağda tekrar yayına girdi.

Yeniden başlatılmasından kısa bir süre sonra Shibarium, en son istatistiklerinden de anlaşılacağı üzere büyük bir ilgi gördü. Bununla birlikte, SHIB fiyatını yükseltme konusunda hala isteksizdi, ancak Bone Shiba Swap (BONE) çift haneli kazançlar kaydetti.

Shibarium’un etrafındaki FUD

Sosyal medyada Shiba Inu’nun Shibarium’u ile ilgili çok sayıda söylenti vardı. Yanlış anlamaların çoğu Shibarium’un çökmesiyle ilgiliydi. Gerçekte, çökmüş olan Shibarium blok gezgini olarak hizmet veriyor, ağın kendisi değil.

Bunun nedeni Shibarium’un Blockscout’un açık kaynaklı bir versiyonunu kullanması ve bunun için büyük sunucular kullanmaması olarak gösteriliyor. Yazım zamanında, ağın ortalama blok süresi beş saniyeydi ve toplam işlemler 109.000’i geçiyordu. Ağın cüzdan adresleri de umut verici denilebilecek olan 47.000 sınırını aştı.

Shiba Inu’nun BONE’u Gündeminde

Ağın hayatına başlaması da performansına yardımcı oldu. Bu durum, LunarCrush’ın Shiba Inu’nun sosyal medya bahsedilmelerinin son 24 saat içinde %140’tan fazla arttığını ortaya koyan verilerinden anlaşılmakta.

Shibarium’da çok fazla faydası olan BONE da avantajlardan yararlandı. CoinMarketCap’e göre, BONE’un fiyatı son 24 saat içinde %11’in üzerinde artış gösterdi. Yazım sırasında, 318 milyon dolarlık piyasa değeri ile 1,39 dolardan işlem görüyordu.

İyi haber, rallinin işlem hacmindeki artışla desteklenmiş olmasıydı. Token etrafındaki olumlu duyarlılık da bu dönemde artarak yatırımcıların güvenini yansıttı. Dahası, BONE üzerindeki alım baskısı yüksek olduğu için ralli devam etmiş olabilir.

BONE’un borsalardaki arzı keskin bir şekilde düşerken, borsalar dışındaki arzı yazım sırasında artarak alım baskısı altında olduğunu kanıtladı. Shiba Inu ekosisteminin tokenı BONE’un MACD’si, yükseliş trendinin korunmasına yardımcı olabilecek bir yükseliş geçişi olasılığını gösterdi. Ancak, piyasa göstergelerinden birkaçı düşüşe geçti. Özellikle, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yatay bir yol izledi. Ayrıca, BONE’un Chaikin Para Akışı (CMF) sıfır nötr işaretinin altında kaldı ve bu da satıcıların lehine bir gelişme oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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