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Popüler altcoin Polkadot (DOT) resmi Twitter sayfasında yakın gelecekte uygulanacak büyük ağ geliştirmelerine odaklanan çeşitli önerileri vurguladıkları bir tweet yayınladı.

DOT’da Yaklaşan Yükseltmeler

Kripto para şirketi resmi açıklamalarında, ağ üyelerinin önümüzdeki günlerde uygulanmasını bekleyebilecekleri diğer özellikler hakkında ayrıntıları paylaştı. Polkadot ağı, blok süresini (12 saniyeden altı saniyeye) azaltmak ve kesinliği iyileştirmek için “Asenkron Yedekleme” planını duyurdu. Kullandıkça öde temelinde çalışan ve bir blok zinciri oluşturmayı kolaylaştıran bir parachain olan Parathreads de yenilikler arasında yer alıyor. Kripto para projesi ayrıca konsey ve teknik komitelerin ve tüm topluluk kararlarının referanduma tabi tutulmasını da önerdi.

Bununla birlikte bir veri analiz firması olan Santiment tarafından yayınlanan ağın gelişim metrikleri ele alındığında, projenin çok yoğun bir gelişim dönemini içerisinde olduğu söylenebilir. Metriğin yüksek olmasına ek olarak grafiklerin, geliştirme faaliyetinin yükselişte olduğunu ve yükselmeye devam edeceğini gösteren bir yükseliş eğilimi gösterdiği belirtildi.

DOT Fiyat Tahmini

Ayrıca yaşanan gelişmelerin ardından DOT’un fiyatı yeni özelliklerin duyurulmasının ardından olumlu bir tepki vermedi. 6 Ekim tarihinde, token 6.44 dolar ile güne başlarken 6.34 dolar seviyesi ile kapandı. Aynı zaman diliminde günün en düşük seviyesi olan 6,25 dolara kadar geriledi. Ayrıca trend çizgilerine göre, altcoin 6.85 dolar direnç seviyesini geçemedi. Öte yandan DOT verileri ele alındığında, göreceli güç endeksi (RSI) ve yönlü hareket endeksi (DMI) verileri kripto para biriminde düşüş momentumunun bir haber habercisi olabilir. Ayrıca metriklerin olumsuz görünümünün rağmen fiyat hareketi ayı eğiliminin çok sağlam olmadığının işareti olabilir.

Ayrıca planlanan güncellemeler ağ üzerinde yayınlandığında, Polkadot kullanıcı tabanında bir artış sağlayıp sağlamayacağı ve DOT’un fiyat hareketi üzerindeki olumlu etki ile yatırımcılarına iyi bir kar fırsat oranı verecek mi henüz bilinmiyor.