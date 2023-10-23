f Bitcoin'de Kritik Saatler! "Yolu Biliyorum" Diyen Analist Hedef Gösterdi! › COINTURK

Bitcoin’de Kritik Saatler! “Yolu Biliyorum” Diyen Analist Hedef Gösterdi!

Özet

  • Kripto analisti Credible Crypto, Bitcoin'in saatlik grafikte fincan kulp formasyonu oluşturduğunu belirtti.
  • Analist kısa vadede en büyük kripto paranın fiyatının 33 bin doların üzerine çıkmasını bekliyor.
  • Analiste göre BTC'nin 30 bin doların üzerine kalması 40 bin dolar seviyelerine doğru olacak bir rallinin habercisi olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:58
23 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan kripto para analisti ve stratejisti Credible Crypto, Bitcoin‘in (BTC) grafiğinde önemli bir yükseliş formasyonu oluştuğunu bildirdi. Analiste göre en büyük kripto para bu formasyonun altında ciddi bir çıkış yapabilir.

Bitcoin’de Kritik Saatler Başladı

Anonim kripto para analisti Credible Crypto, kişisel X hesabından Bitcoin‘in saatlik grafikte önemli bir yükseliş formasyonu olan fincan kulp formasyonu oluşturduğunu ve bunun en büyük kripto parayı kısa vadede 33 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi. Analist yaptığı Bitcoin yorumunda şunları söyledi:

Bazıları buna ‘fincan ve kulp’ diyor. Ben buna ‘ay kovası’ diyorum. Formasyonun detayları tam olarak Bitcoin grafiğinde rahatlıkla görülebiliyor.

Credible Crypto, Bitcoin’in 30 bin doların üzerinde işlem görmeye başlaması halinde en büyük kripto paranın çoğu piyasa katılımcısının hayal edebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde çok daha yüksek seviyelere çıkacağına ve orta vadeli hedefine doğru, 40 bin dolar seviyesine ralli yapmasını beklediğini belirtti.

Kripto kralının fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,21 yükselişle 30 bin 557 dolardan işlem görüyo. Analistin işaret ettiği eşiğin üzerine çıkan BTC için 24 Ekim’de TSİ 02.59’da gerçekleşecek olan mum kapanışı kritik olacak. Eğer mum kapanışı mevcut seviyelerin üzerinde veya civarında olacak olursa yükselişin ivmelenerek devam etmesi söz konusu olabilir.

Öte yandan Credible Crypto, uzun vadede Bitcoin’in fiyatının altı haneli seviyelere ulaşmasını beklediğinin altını çizerek “BTC’nin ideal olarak 100 bin dolara yakın bir seviyelere gitmesini bekliyorum. Tam emin değilim ama muhtemelen ETH‘de yeni zirvelere ulaşacak.” dedi.

Analistin Yaptığı 28 Bin 700 Dolar Uyarısı

Analist BTC‘de son derece yükseliş bekleyen tarafta yer alıyor görünse de 28 bin 700 dolar civarındaki destek seviyesinin yeniden test edilmesinin hala ihtimal dahilinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Güzel bir haftalık kapanış oldu ve yaklaşık iki ay önce kırdığımız ve FTX çöküşünden/15 bin dolar dibinden bu yana gördüğümüz en büyük tasfiye olayına yol açan bölgeyi aştık. Şanslıysak yükselişin devam etmesinden önce yeşil bölgeyi sorunsuz bir şekilde yeniden test ederiz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Bitcoin Dünyasına Bomba Gibi Düşen Gelişme! Kritik Güvenlik Açığı Tespit Edildi
Bitcoin Dünyasına Bomba Gibi Düşen Gelişme! Kritik Güvenlik Açığı Tespit Edildi
Bitcoin Yeniden 30 Bin Doların Üzerine Oturdu! Ünlü Analist BTC’de Rotayı Açıkladı!
Bitcoin Yeniden 30 Bin Doların Üzerine Oturdu! Ünlü Analist BTC’de Rotayı Açıkladı!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Güncel Tahminler ve Orta Vadeli Hedefleri
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Güncel Tahminler ve Orta Vadeli Hedefleri
Analist Uyardı: Bitcoin’de (BTC) Yükselişi Getirebilecek Tek Gelişme Bu!
Analist Uyardı: Bitcoin’de (BTC) Yükselişi Getirebilecek Tek Gelişme Bu!
Bitcoin’de (BTC) Piyasa Dengesi Oluşacak Mı? BTC’de Güncel Veriler!
Bitcoin’de (BTC) Piyasa Dengesi Oluşacak Mı? BTC’de Güncel Veriler!
Chainlink’te (LINK) Detaylı Fiyat Analizi: Boğalar Güç Kazanacak Mı?
Chainlink’te (LINK) Detaylı Fiyat Analizi: Boğalar Güç Kazanacak Mı?
Bitcoin Ağı Layer-2 Projesi Lightning Network’te Şok Ayrılık: Ünlü İsmin Gerekçeleri Endişe Veriyor
Bitcoin Ağı Layer-2 Projesi Lightning Network’te Şok Ayrılık: Ünlü İsmin Gerekçeleri Endişe Veriyor
2022 Kripto Para Kahini Capo: Tuzağın Ortasındasınız
2022 Kripto Para Kahini Capo: Tuzağın Ortasındasınız
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023