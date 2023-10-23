Bitcoin’de Kritik Saatler! “Yolu Biliyorum” Diyen Analist Hedef Gösterdi!

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan kripto para analisti ve stratejisti Credible Crypto, Bitcoin‘in (BTC) grafiğinde önemli bir yükseliş formasyonu oluştuğunu bildirdi. Analiste göre en büyük kripto para bu formasyonun altında ciddi bir çıkış yapabilir.

Bitcoin’de Kritik Saatler Başladı

Anonim kripto para analisti Credible Crypto, kişisel X hesabından Bitcoin‘in saatlik grafikte önemli bir yükseliş formasyonu olan fincan kulp formasyonu oluşturduğunu ve bunun en büyük kripto parayı kısa vadede 33 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi. Analist yaptığı Bitcoin yorumunda şunları söyledi:

Bazıları buna ‘fincan ve kulp’ diyor. Ben buna ‘ay kovası’ diyorum. Formasyonun detayları tam olarak Bitcoin grafiğinde rahatlıkla görülebiliyor.

Credible Crypto, Bitcoin’in 30 bin doların üzerinde işlem görmeye başlaması halinde en büyük kripto paranın çoğu piyasa katılımcısının hayal edebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde çok daha yüksek seviyelere çıkacağına ve orta vadeli hedefine doğru, 40 bin dolar seviyesine ralli yapmasını beklediğini belirtti.

Kripto kralının fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,21 yükselişle 30 bin 557 dolardan işlem görüyo. Analistin işaret ettiği eşiğin üzerine çıkan BTC için 24 Ekim’de TSİ 02.59’da gerçekleşecek olan mum kapanışı kritik olacak. Eğer mum kapanışı mevcut seviyelerin üzerinde veya civarında olacak olursa yükselişin ivmelenerek devam etmesi söz konusu olabilir.

Öte yandan Credible Crypto, uzun vadede Bitcoin’in fiyatının altı haneli seviyelere ulaşmasını beklediğinin altını çizerek “BTC’nin ideal olarak 100 bin dolara yakın bir seviyelere gitmesini bekliyorum. Tam emin değilim ama muhtemelen ETH‘de yeni zirvelere ulaşacak.” dedi.

Analistin Yaptığı 28 Bin 700 Dolar Uyarısı

Analist BTC‘de son derece yükseliş bekleyen tarafta yer alıyor görünse de 28 bin 700 dolar civarındaki destek seviyesinin yeniden test edilmesinin hala ihtimal dahilinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: