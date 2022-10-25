Ünlü analiz firmaları Santiment ve Messari yaptıkları açıklamalarla ve verileriyle Bitcoin için önemli olabilecek bir durumu işaret ettiler.

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Bitcoin madenciliği son zamanlarda pek çok tartışmaya konu oldu. Aslında, aynı şey son birkaç yıldır savunucular ve eleştirmenler arasında çok sayıda hararetli tartışmayı alevlendirdi. Özellikle de madenciliğin çevre üzerindeki etkisi ve madencilerin kârlılığı söz konusu olduğunda tartışmalar sürdü durdu.

Şimdi, bu tartışmaları durdurmak mümkün olmasa da, son zamanlarda Bitcoin’in zorluğunda bir değişiklik gözlemlendi. Yeni bir gelişme olarak, BTC’nin madencilik zorluğu bir kez daha listelerde artış gösterdi.

Yükseliş Önlenemiyor

Colin Wu tarafından atılan bir tweet’e göre, Bitcoin 24 Ekim’de 760.032 blok yüksekliğinde bir madencilik zorluğu ayarlaması başlattı. Madencilik zorluğu %3,44 artışla 36,84T’ye yükseldi. Bu, madencilerin artık belirli bir bloğu çıkarmak için daha fazla bilgi işlem gücü kullanmaları gerekeceği anlamına geliyordu.

Zorluktaki artışın bir sonucu olarak, Bitcoin’in hashrate’i geçtiğimiz ay boyunca kademeli olarak arttı. Bu durum, Bitcoin madenciliği yapmak üzere daha fazla madencilik makinesinin çevrimiçi hale geldiğini ve böylece ağın daha meşgul hale geldiğini göstermekte. Bununla birlikte, hashrate açısından büyümeye rağmen, son birkaç gün içinde toplanan ücretler azaldı.

Bu gelişmeyle birlikte, Glassnode tarafından sağlanan verilere göre, madencilik geliri de düştü ve geçtiğimiz ay boyunca oldukça fazla dalgalanma gösterdi. Madencilikten gelir elde etme potansiyeli düşmeye devam ederse, madenciler üzerinde çok fazla satış baskısı olabilir, çünkü kar elde edebilmek için çıkardıkları Bitcoin’i satmak zorunda kalabilirler.

Sorun Sadece Madencilerde Değil

Ancak, kâr edememe riski altında olanlar sadece madenciler değil. Bitcoin sahipleri de son 30 gün içinde aynı tehditle karşı karşıya kaldı. Görüldüğü üzere, günlük zincir içi işlem hacmi son bir ay içinde düşüş göstermiştir. Bununla birlikte, Bitcoin’in hızı da değer kaybetti, bu da Bitcoin’in adresler arasında alım satımınında yaşanan sıklığın önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

Messari’ye göre, ilgisini kaybetmeye başlayanlar sadece bireysel yatırımcılar değildi. Bitcoin balinaları da son iki ay içinde ilgilerini kaybetmeye başladı ve bakiyeleri 1 milyon dolardan fazla olan adresler %60,42 oranında düştü Bu faktörler, azalan MVRV oranıyla birleştiğinde BTC’nin geleceği için aşağı yönlü bir tablo çiziyor olabilir.