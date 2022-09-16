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Robert Kiyosaki: Amerikalılar, Bu Kripto Paraya Yatırım Yapın!

Dünya çapında tanınan finans yazarı Kiyosaki, ABD'nin gerçek borcu ve enflasyon konusunda önemli açıklamalar yaptı. Amerikalıları bu kripto paraya yönlendirdi.
20:47
16 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Robert Toru Kiyosaki dünya çapında takip edilen bir yazar ve finansçıdır. Yaklaşık 1 saat önce önemli bir çağrıda bulundu. Dünyanın tanıdığı isim ABD enflasyonu ve Fed’in attığı adımların sonuçlarıyla ilgili önemli tahminler yaptı. Gümüş ve altına işaret eden isim popüler kripto paranın da vatandaşları kurtaracağını söyledi. Peki Kiyosaki son paylaşımında neler söyledi?

Kripto Paraya Yatırım Yapın

Robert Kiyosaki, ABD’li bir iş adamı ve Rich Global LLC’in sahibidir. Kişisel finans ve iş eğitimleri veren Rich Dad Company’nin kurucusudur. Yaklaşık 1 saat önce Twitter hesabına giden tanınmış isim önemli açıklamalarda bulundu. Kiyosaki şunları söylüyor;

“RICH DAD POOR DAD kitabımda tasarruf edenlerin kaybedenler olduğunu söylemiştim. Bugün ABD’nin borcu 100 trilyon. GERÇEK ENFLASYON %7 değil %16’dır. Fed’in faiz oranlarını yükseltmesi ABD ekonomisini mahvedecek. Tasarruf edenler en büyük kaybedenler olacak. GERÇEK PARAYA yatırım yapın. Altın, gümüş ve Bitcoin alın”.

Kiyosaki son paylaşımında “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabından alıntı yapıyor.

Robert Kiyosaki Uyardı

ABD teknik olarak resesyona gitmiş olsa da destekleyici bazı veriler bunun henüz gerçekleşmediğini söylüyor. Halen yüksek talep var ve işsizlik ciddi anlamda artmış değil. Ancak ekonomi uzmanlarına göre Fed’in enflasyonla mücadele için attığı faiz artırımı adımları aslında ABD ekonomisini çok daha büyük bir darboğaza sürükleyecek. Bu durum kripto paralar dahil risk piyasalarının 2022 yılında ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu.

Kiyosaki, Fed’in faizleri artırarak yanlış yöne gittiğini düşünüyor. Özellikle temmuz ayında yaygınlaşan görüş, Fed’in artık faiz artırımlarını yavaşlatarak enflasyonu izleyeceği yönündeydi. Ancak Powell yaklaşık 1 ay önce yaptığı konuşmada “eski hataları tekrar yapmayacaklarını” söyledi. Buna göre enflasyon %2’ye düşene kadar Fed sıkılaşma politikasına devam edecek. Hatta önümüzdeki hafta 21 Eylül tarihindeki toplantında 100bp’lık bir artış için %30 ihtimal verilmeye bile başlandı.

26’dan fazla kitap yazan Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad (Zengin Baba, Yoksul Baba) kitabıyla tanınıyor. Bu kitap dünya genelinde 51 dile çevrildi ve dünya genelinde milyonlarca sattı.

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