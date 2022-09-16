Geçtiğimiz hafta kripto dünyasında bir çok gelişme yaşandı. Bu gelişmeler kripto dünyasında hızlı bir düşüşü de beraberinde getirdi.

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Amerika’da açıklanan veriler, yeniden patlak veren Luna krizi, Ethereum Merge derken çalkantılı bir haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz haftada bazı coin’ler diğerlerine göre daha kötü performans sergiledi. İşte onlardan bazıları.

İçerik Rehberi LUNC

HNT

GNO

KSM

LUNC

LUNC, 8 Eylül’de 0,00059 dolarlık en yüksek seviyeye ulaştığından beri düşüşte. Bunu takip eden aşağı yönlü hareket 15 Eylül’de 0,00024 dolarlık düşük bir seviyeye yol açarak 0,00028 dolarlık destek alanının kırılmasına neden oldu.

LUNC 0,00028 dolarlık alanı geri almadığı sürece, 0,000165 dolara doğru düşmeye devam edebilir. Düşüş olasılığı, 50’nin altına düşen günlük RSI tarafından da destekleniyor.

HNT

HNT, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 51,47 dolara ulaştığından bu yana düşüş gösterdi. Aşağı yönlü hareket sonucunda fiyat şimdiye kadar 3,18 dolara kadar düştü. Ardından gelen sıçrama 4 dolarlık alanı destek olarak doğruladı (yeşil simge) ve bu süreçte bir boğa mum çubuğu oluşturdu. Ancak, yukarı yönlü hareket sürdürülemedi ve fiyat tekrar 4 dolar bölgesine geriledi.

Haftalık RSI 50’nin oldukça altında ve bu da uzun vadeli trendin düşüş yönünde olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, 4 dolarlık alandan nihai bir kırılma olabilir. Biri gerçekleşirse, bir sonraki en yakın destek alanı 1,80 dolar olacaktır.

GNO

GNO 18 Ağustos’ta 205 dolara ulaştığından beri düşüşte. Fiyat 11 Eylül’de daha düşük bir tepe noktası oluşturarak (kırmızı simge) alçalan paralel kanalın direnç çizgisini doğruladı.

Aşağı yönlü hareket devam ederse, en yakın destek alanı 125 dolar olabilir. Destek, kanalın destek hattı ve yatay bir destek alanı tarafından oluşturulmuş durumda.

KSM

KSM 23 Temmuz’da 69,91 dolara ulaştığından beri düşüşünü sürdürüyor. Düşüş hızını artırmadan önce Ağustos ayının başında daha düşük bir tepe noktası oluşturdu. Perşembe günü KSM, Haziran ayından bu yana bulunduğu 45 dolarlık yatay destek alanını aşağı yönlü kırdı. Cuma günü KSM 42,85 dolar ile yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Aşağı yönlü hareket devam ederse, bir sonraki en yakın destek seviyeleri, en son yukarı yönlü hareketin 1,27 ve 1,61 Fib geri çekilme seviyeleri tarafından oluşturulan 36 dolar ve daha sonra da 27 dolarda olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.