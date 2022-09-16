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Popüler altcoin henüz zirvedeyken fiyatın hızla düşebileceği konusunda uyarmıştık. Nitekim öyle de oldu. CEL tokenin yeniden 4,6 dolar seviyelerine ulaşabilmesi için yaklaşık %400’lük bir ralli yapması gerekiyor. Daha fazla yükseliş için bekleyen yatırımcılar ise %75’i aşan kayıpla yüzleşti. Kripto paraların geri kalanıyla birlikte düşen Celsius’un durumu kritik görüyor.

Celsius (CEL) Mahkeme Talebi

Kripto kredi şirketi Celsius kaybettiği itibarını yeniden kazanmak için küllerinden doğmayı planlıyor. Ancak çalışanları dahil onun bu hedefine inanan pek kimse yok. Şirket New York Güney Bölge İflas Mahkemesi’ne yaptığı son başvuruda ellerindeki stablecoinlerin satışı için izin istedi. Önergesini desteklemek için operasyonlarını canlandırdığını ifade eden Celsius, firmanın fon sıkıntısı olduğunu ve likiditeye ihtiyaç duyacağı için stablecoin satışına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, izin başvurusunda Celsius, yaklaşık 23 milyon dolar değerinde 11 stablecoine sahip olduğunu açıkladı. Onaylanması halinde şirket, operasyonel hedeflerine bir miktar istikrar katacağına inanıyor.

Celsius (CEL) Token Neden Düşüyor?

Son gelişmeye ve Alex’in şirketi yeniden canlandırma planlarına rağmen CoinMarketCap’e göre, CEL son 24 saatte %34,87 oranında değer kaybetti. Bu son hareket 15 Eylül tarihindeki çift haneli artışın ardından yatırımcılarda şok etkisine yarattı. Peki ama düşüşün sebebi neydi? Fiyat zirveye ulaştığında da ifade ettiğimiz gibi. CEL token spekülatif hareketler yapıyor ve bunun temelinde marjin işlemlere yoğunlaşan yatırımcıların parası yatıyor. CEL token 0,1 dolar seviyelerine düştükten sonra spekülatif şekilde 4,6 dolara kadar tırmandı ve fiyatın sıfıra gideceğine inanan çok sayıda short işlem sahibi on milyonlarca dolar kaybetti.

CEL tokenin hacmi ve aktif adresleri, beklentilerin aksine son 24 saatte artış gösterdi. Santiment, CEL’in hacminin 97,04 milyon dolar kadar yüksek olduğunu ortaya koydu. Aktif adresleri ise 285’ten 670’e yükseldi.

Ancak, bu verilerin en son 15 Eylül’de güncellendiğini, yani CEL yatırımcılarının faaliyetlerinin büyük olasılıkla bunun tam tersi olduğunu belirtmek gerekiyor. Stablecoin erişim dilekçesi için mahkeme uygun bir duruşma için 6 Ekim’i belirledi. Celsius ekibi, jürinin savunmasını kabul edeceğini umuyor.

İlerleyen günlerde geçmiştekine benzer, her iki yönde yüksek volatilite görebiliriz. Yatırımcıların özellikle vadeli işlemlerde CEL tokene çok daha temkinli yaklaşması onları muhtemelen zarardan koruyacaktır.