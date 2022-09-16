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ABD Hazine Bakanlığı’ndan Rusya Merkezli Gruba Yaptırım!

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamalarında Rusya merkezli bir gruba ciddi yaptırımlar uyguladığını duyurdu! İşte ayrıntılar!
23:52
16 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi, Rusya merkezli aşırılık yanlısı bir paramilitary gruba bağlı beş kripto para adresine yaptırımda bulundu.

ABD’nin Yeni Yaptırımı

15 Eylül’de ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) , kripto para adresleriyle birlikte Task Force Rusich adlı bir Rus grubunu belirledi. Task Force Rusich’e ait beş kripto para adresi yaptırıma tabi tutuldu. Bu adreslerden ikisi Bitcoin (BTC), ikisi Ethereum (ETH) ve biri TRON blok zincirinde USDT cüzdanı olarak kullanıldığı belirtildi. Ayrıca elde edilen verilere göre, binlerce dolarlık kripto para birimini içeren işlemlerde bu cüzdanların kullanıldığı öne sürüldü. Belirtilen adreslerin bir kısmı 14 Eylül tarihine kadar aktif olduğu söyleniyor.

ABD Hazinesi, Task Force Rusich’i bu yıl Ukrayna’daki savaş sırasında Rus ordusunun yanında savaşan bir Neo-Nazi paramiliter grup olarak tanımlıyor.  Grubun kökenleri olarak, “Rusich Sabotaj ve Saldırı Keşif Grubu” ve “Askeri-Yurtsever Kulübü Rusich” dahil olmak üzere farklı takma adlar altında varlığını sürdürdüğü bildirildi. Ayrıca belirtilen grupların diğerlerine nispeten daha büyük hacimde olan bir paramiliter topluluk olan Wagner Group’un bir parçası olarak nitelendiriliyor.

Tornado Cash Bağlantısı

15 Eylül tarihinde yapılan duyuruda ayrıca Hazine Bakanlığının yaptırım listesine ilişkin birkaç başka konunun değişikliklere tabii tutulduğu belirtiliyor. Açıklanan raporda adı geçen diğer kişi ve kuruluşlar Rusya, Zimbabve ve Libya’da bulunuyordu. Ancak adı geçen diğer kişi veya kuruluşların hiçbiri bugün, adlarıyla ilişkilendirilmiş kripto para adreslerine sahip olmadığı öne sürüldü. Ancak dün Hazine, İran merkezli bir fidye yazılımı grubuyla bağlantılı olarak birkaç Bitcoin adresine yaptırım uyguladı. Daha da önemlisi Hazine, Ağustos ayında Ethereum token karıştırıcısı olan Tornado Cash ile olayın bağlantılı olduğunu onayladı.

Öte yandan bu hafta içerisinde Hazine Bakanlığı tarafından, Tornado Cash’i yasal olarak kullananların, protokolde kilitlemiş olabilecekleri fonları geri almak için rücu edebilecekleri açıklandı. ABD Hazinesi, yaptırımlarına düzenli olarak kripto para adreslerini dahil ediyor. 180’den fazla kripto para birimi adresi, şu anda özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesinde yer almaktadır.

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