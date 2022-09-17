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MicroStrategy yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, piyasa değerine göre birinci sırada yer alan Bitcoin’in (BTC) madencilik sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

“En Verimli Enerji Bitcoin’de”

Kripto para piyasalarının tanınan ismi Michael Saylor, Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerjinin “en verimli ve en temiz endüstriyel elektrik kullanımı” olduğunu iddia etti. Uzman isim Michael Saylor firmasının uyguladığı ölçümler sonucunda Bitcoin madenciliği için sarf edilen enerjinin yaklaşık %59,5’inin sürdürülebilir kaynaklardan elde edildiğini belirtti. Saylor ayrıca Bitcoin madenciliğinin enerji verimliliğinin yıllık bazda %46 oranında arttığını vurgulayarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin madenciliği merkezlerini güçlendiren yarı iletkenlerdeki (SHA-256 ASIC) ciddi gelişme ve protokolde yerleşik olarak bulunan her dört yılda bir Bitcoin madenciliği ödüllerinin yarıya indirilmesi nedeniyle enerji açısından daha verimli hale gelmeye devam ediyor. Bu durum enerji verimliliğinde her yıl %18-36 oranında istikrarlı bir iyileşme sağlıyor.

Bununla birlikte Micheal Saylor, 4-5 milyar dolarlık elektriğin 420 milyar dolarlık bir Bitcoin ağına güç sağladığını öne sürerek şunları söyledi:

Çıktının değeri, enerji girdisinin maliyetinin 100 katıdır. Bu durum Bitcoin’de havayolları, lojistik, konaklama ve tarım gibi geleneksel 20. yüzyıl endüstrilerinden 1-2 büyüklük daha az enerji yoğunluğu kılıyor.

Proof-of-Stake Yorumu

MicroStrategy yöneticisi Michael Saylor ayrıca Proof-of-Stake (PoS) mekanizmasına sahip olan ağları da ele alarak şunları vurguladı:

Düzenleyiciler ve hukuk uzmanlarının birçok durumda Proof-of-Stake ağlarına, zaman içerisinde menkul kıymet olarak değerlendirebileceğini ve böyle muamele edilmesini bekleyebiliriz. PoS mekanizması kripto para menkul kıymetler gibi belirli uygulamalar için uygun olabilir. Ancak yaşanan küresel açık, takas ağı olarak hizmet etmeye uygun değildir. Bu nedenle, Proof of Stake ağlarını Bitcoin ile karşılaştırmanın bir anlamı yok.

Öte yandan geçtiğimiz ay içerisinde Michael Saylor, MicroStrategy’nin CEO’luğundan istifa ettiğini duyurmuştu. Bu durum yöneticinin yazılım şirketinin, yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1 milyar dolarlık BTC zararı yayınlamasıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirttiği bir hareket. Ayrıca Ağustos ayının sonlarında Washington DC Başsavcısı Karl A. Racine, 10 yılı aşkın bir süredir Washington DC’de yaşadığı ancak hiç vergi ödemediği için Bitcoin maksimalistine dava açtığını açıklamıştı.