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Bitcoin, Ethereum ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin (BTC) ne kadar oldu? Etehreum kaç dolardan işlem görüyor? Diğer kripto paralarda son durum ne? Detaylar haberimizde.
08:04
17 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında düşüş eğilimi devam ederken en büyük kripto para Bitcoin (BTC) 20 bin doların altında fiyatlanıyor. Başarıyla gerçekleşen The Merge sonrası sert düşen Ethereum (ETH) ise bin 500 doların altında işlem görüyor. Kripto para piyasalarında son durum ne, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,71 yükselişle 19 bin 948 dolardan işlem görüyor. 20 bin doların altında düşüş eğilimini devam ettiren BTC‘nin piyasa değeri 381.1 milyar dolarda. Son 24 saatte 19 bin 400 dolar ila 20 bin 21 dolar arasında hareket eden Bitcoin’in kripto para piyasaları üzerindeki hakimiyet oranı ise yüzde 39,5’te.

Bitcoin fiyatına en yakın direnç seviyesi 20 bin 529 dolar civarındaki 20 günlük EMA’da iken en yakın destek seviyesi ise 18 bin 510 dolarda. BTC yukarı yönde hareket edecek ve 20 bin 529 dolardaki direnci kırıp geçerse 22 bin 799 dolara kadar yükselebilir.

Altcoin Piyasalarında Son Durum

Bitcoin’in 20 bin doların altına düşmesi altcoin piyasalarını çok daha olumsuz yönde etkiledi. Son 24 saatte yüzde 2,06 düşüşle bin 443 dolardan alınıp satılan En büyük altcoin Ethereum, The Merge’nin ardından “söylentiyi al, haberi sat” yaklaşımı ile düşmeye devam ediyor. ETH‘nin kripto para piyasaları üzerindeki hakimiyet oranı yüzde 18,3 seviyesinde.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para listesinde 7,54 yükselişle 16,27 dolardan işlem gören Cosmos‘un yerel varlığı ATOM‘un öne çıktığı görülüyor. Yine CoinMarketCap’in 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde yüzde 9,34 yükselişle 0,0003117 dolardan işlem gören Terra Classic (LUNC) ilk sırada yer alırken, 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar kistesinde ise yüzde 15,40 düşüşle 1,53 dolardan işlem gören Celsius (CEL) ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan kripto para piyasalarının toplam değeri 1 trilyon doların altındaki seyrini sürdürüyor. Yazım sırasında piyasaların toplan değeri 966 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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