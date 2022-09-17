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Çekiç Mum Formasyonu Nedir?

Çekiç formasyonu teknik analizde hem kripto para piyasalarında hem geleneksel piyasalarda sıkça takip edilen bir mum formasyonudur.
10:22
17 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hem kripto para birimlerinde hem geleneksel piyasalarda teknik terimler ve teknik analizler çok sık kullanılıyor. Analistlerin yararlandığı bir teknik analiz göstergesi de çekiç mum formasyonları.

Çekiç Mum Formasyonu Nedir?

Hammer candlestick olarak da görebileceğiniz çekiç mum formasyonu, bir varlığın fiyatı açılış fiyatının çok altında işlem gördüğünde ancak kapanışın açılış fiyatına yakın bir seviyede yapıldığında ortaya çıkıyor. Bu modelde alt fitil gövdenin en az iki katı uzunluğunda oluyor ve mum grafiklerinde açıkça görülebiliyor. Gövdenin üst kısmı açılış fiyatını ve alt kısmı kapanış fiyatını gösterirken fitiller mum grafiği süresince kaydedilen en düşük ve en yüksek fiyatları gösteriyor.

Bir kripto para biriminin fiyatında düşüş yaşandıktan sonra oluşan çekiç mumları piyasada bir dip arandığının göstergesi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla çekiçler fiyat yönünde potansiyel bir geri dönüş sinyali olarak da değerlendiriliyor. Çekiç formasyonlarında fiyatın mum açılışından sonra düştüğü ancak sonrasında açılışa yakın bir fiyattan kapanış için toparlandığı görülüyor.

Analistlere göre çekiç mumlar en az üç ya da daha fazla düşüş mumundan sonra geldiklerinde etkili oluyor. Ancak yatırımcılar bir onay gelene kadar çekiç mum formasyonlarının kesin dönüş sinyali sağlamadığını da unutmamalı. Çekici takip eden mum, çekicin kapanış fiyatının üzerinde kapanırsa beklenen onayın geldiği yorumları yapılıyor. Çünkü bu mum, piyasada bir satın alma baskısı oluştuğunu gösteriyor.

Çekiç Mumda Nasıl İşlem Yapılır?

Yatırımcıların genellikle çekiç mum sonrasında gelen onay mumundan sonra veya onay mumunda long yani uzun pozisyonlar açtıkları ya da short yani kısa pozisyonlarını kapattıkları görülüyor. Yeni long pozisyonlar açanlar ise çekicin gölgesinin altına bir stop loss kullanabilir.

Bunlara ek olarak analistlere göre doji ve hammer karıştırılmamalı. Doji, küçük bir gövdeye sahip başka bir mum formasyonu olarak tanımlanabilir. Doji kararsızlığı ifade ediyor çünkü hem üst hem de alt gölgesi bulunuyor. Dolayısıyla doji takip eden muma bağlı olarak mevcut eğilimin devam ettiğini ya da eğilimin tersine döndüğünü gösterebilir. Dolayısıyla doji, düşüşten sonra oluşan bir çekiç mumundan farklı bir gösterge.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

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