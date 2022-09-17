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Altcoin Yorumları: SPELL, GALA ve RACA

Son zamanlarda kripto para piyasasında ilgi gören Spell (SPELL), Gala (GALA) ve Radio Caca (RACA) fiyatlarına bir göz atalım.
14:15
17 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para birimleri haftaya yükseliş ile başlasa da sonrasında geri çekilmeler oldu ve lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 20.000 dolarlık psikolojik sınır altına gerilemesi altcoin’ler üzerinde de baskı oluşturdu. Son zamanlarda ilgi gören Spell (SPELL), Gala (GALA) ve Radio Caca (RACA) fiyatlarına bir göz atalım.

Spell Coin (SPELL)

120,5 milyon dolarlık piyasa değeri ile 169. kripto para konumunda yer alan Spell yazının yayına hazırlandığı sırada 0,001194 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde piyasa ile birlikte hareket eden SPELL token’ın nispeten stabil kaldığı ifade edilebilir.

4 saatlik grafikler değerlendirildiğinde 0,001153 dolar SPELL için bir destek noktası oluştururken 0,0015 doların direnç noktası olduğu görülüyor. Buna ek olarak analistlere göe 0,001318 dolar seviyesinin de şu anda bir direnç olduğu görülüyor. Bu seviyenin aşılmasının ise 0,0015 dolara doğru bir hamleyi tetikleyebileceği ifade ediliyor. 0,0015 dolar üzerinde ise 0,001540 doların bir sonraki direnç olabileceği ifade ediliyor.

Gala Games (GALA)

Metaverse coin’ler içinde popüler bir kripto para birimi olan GALA, yazının kaleme alındığı sırada 0,0482 dolardan işlem görüyor. GALA nispeten piyasaya göre daha iyi bir performans sergiledi ve son 24 saat içinde yaklaşık olarak %3,5 artış yaşadı.

Analistlere göre şu anda GALA için 0,0463 dolar bir dip seviye ve 0,0538 dolar bir tepe seviye olarak işlem görüyor. Ayrıca analistler GALA için 0,0515 doların da önemli olduğunu ifade ediyor. Bu seviyenin hacimli bir şekilde kırılımı 0,0538 dolara bir hamleyi beraberinde getirebilir.

Radio Caca (RACA)

Özellikle yükseliş döneminde yatırımcının ilgisini çeken RACA, yazının yayına hazırlandığı sırada 0,0003231 dolardan işlem görüyor. Analistlere göre şu anda 0,00032 dolar bandı için RACA için oldukça önemli bu seviyenin üzerinde kalınması yukarı yönlü bir hamleyi tetikleyebilir.

Ancak RACA 0,00032 doların altına gerilerse 0,00030 dolar test edilebilir. Buna ek olarak RACA’nın ATH seviyesinin 0,01189 dolar olduğunu ve kripto para biriminin bu seviyenin yaklaşık %97 altında işlem gördüğünü belirtmekte de fayda var.

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