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HSBC’den İlginç Açıklama: Metaverse Mü, Kripto Para Mı?

HSBC, kripto konusunda kendilerine güvenmediklerini ve bu nedenle gelecekte bununla ilgili herhangi bir hizmet sunmayacaklarını söylüyor.
15:19
17 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Her ne kadar bazı bankalar kripto para birimlerine ilgi gösterse de kripto paralar, her bankanın gelecek stratejisinin bir parçası değil. Dünyanın en büyük çok uluslu bankalarından biri olan HSBC, kripto konusunda kendilerine fazla güvenmediklerini ve bu nedenle gelecekte bununla ilgili herhangi bir hizmet sunmayacaklarını söylüyor.

HSBC ve Kripto Para Birimleri

HSBC CEO’su Noel Quinn konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Kripto değerlemelerinin sürdürülebilirliği konusunda endişeleniyorum ve bir süredir böyle düşünüyorum. Gelecekte nereye gidecekleri konusunda tahminde bulunmayacağım” sözlerini kullanıyor.

CNBC-TV18 ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Quinn, borsalar veya yatırım aracılığı ile kripto alanına girmeyeceklerini ifade ediyor. CEO’ya göre kripto para birimleri çok net bir şekilde tanımlanmıyor ve istikrar ve uygunluk açısından test edilmiş değiller.

Öte yandan Mayıs 2021’de Quinn, Reuters’e Bitcoin hakkında yaptığı açıklamalarda kripto para biriminin ödemeler için uygun olmadığını ifade etti çünkü yüksek volatilite ile Bitcoin’i bir bilançoda ölçmek zor. Öte yandan Quinn, BTC’yi genellikle bir varlık sınıfı olarak görüyor.

Buna ek olarak CEO, Bitcoin’in değişken doğası nedeniyle, onu bir varlık sınıfı olarak desteklemeyi veya tanıtmayı reddettiklerini söylüyor. Aynı nedenlerle, HSBC de stablecoinlere geçiş konusunda temkinli davranıyor. Stablecoinlerin bir miktar depolanmış değeri olmasına veya ABD doları tarafından desteklenmesine rağmen, bazı sorunları olduğu düşünülüyor.

Nisan 2021’de, HSBC Kanada’nın dijital varlık politikasında, kripto ile ilgili satış işlemlerinin veya ürün alışverişinin askıya alınmasını içeren bazı değişiklikler uygulanmıştı.

Metaverse’e Onay Var Mı?

Bunların yanında metaverse’ün popülaritesi arttıkça, HSBC ve JPMorgan Chase de dahil olmak üzere birçok işletme bu alana adım atıyor. HSBC, geçen Mart ayında, bunu yapan ilk küresel finans kurumu olan The Sandbox‘ın metaverse’inde bir arsa satın aldı.

JPMorgan Chase ise bir ay önce Decentraland‘da kullanıcıların kripto para kullanarak mülk satın alabilecekleri bir Onyx salonu kuran ilk büyük bankaydı.

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