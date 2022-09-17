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Shiba Inu (SHIB) Bir Şeyler Peşinde: Yeni Paylaşım Ne Anlama Geliyor?

Shiba Inu, metaverse projesi için çalışmalarına devam ediyor ve konuyla ilgili yeni fotoğraflar ve görseller üzerinde çalıştıkları görülüyor.
16:20
17 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu, metaverse projesi için çalışmalarına devam ediyor ve konuyla ilgili yeni fotoğraflar ve görseller üzerinde çalıştıkları görülüyor.

Shiba’dan İlginç Paylaşım

  • Önde gelen köpek temalı kripto para projesi Shiba Inu’nun resmi Twitter hesabı geçtiğimiz günlerde SHIBArmy üyeleriyle ilginç bir duyuru paylaştı.
  • Yakın tarihli tweet’te açıklandığı gibi, Shiba Inu ekibi, yakında topluluğa açıklamayı planladığı heyecan verici bir çekim üzerinde çalıştığını belirtti. Konuyla ilgili olarak, “Mutlu cumalar! Bugün ShibArmy için heyecan verici bir çekim üzerinde çalışıyoruz” sözleri kullanıldı.

  • Ekip, tweet’e dört fotoğraf ekledi ve birinin Shiba’ya fotoğraf veya video çekimi için en iyi pozisyonlar konusunda talimat verdiği farklı sahneleri paylaştı.
  • Tüm arka planın yeşil renkle kaplı olması ise çekim tamamlandıktan sonra nasıl bir şey ortaya çıkacağı konusunda merak uyandırdığı için dikkatleri çekti. Açıklamalara göre bu çekimler Shiba’nın metaverse’ü için yapılıyor olabilir.
  • Ayrıca uzman yorumlarına göre bu paylaşım ile birlikte Shiba ekibi, hem metaverse hem diğer projeler üzerinde ne kadar sıkı çalıştıklarını da takipçilerine göstermek istiyor olabilir.

Shiba Inu Fiyatı

Shiba son zamanlarda gerek yakım faaliyetleri ile gerekse de metaverse çalışmaları ile büyük ilgi çekiyor. Ancak bu durumların henüz SHIB fiyatına yansımadığı görülüyor. Elde edilen son verilere göre Shiba yazının kaleme alındığı sırada 0,000011 dolardan işlem görüyor. Shiba’nın son 1 hafta içinde yaklaşık %10 ve son 1 ayda da yaklaşık olarak %20 düşüş yaşamış olması dikkatleri çekiyor.

Buna ek olarak Shiba şu anda 6,4 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 14. kripto para konumunda bulunuyor. Shiba’nın rakibi Dogecoin ise 8 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 10. kripto para konumundaki yerini koruyor.

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