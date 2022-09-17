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Binance Coin (BNB) tarafında yaşanan yakma faaliyetlerindeki son artış, BEP-95 yükseltmesinin iyi bir karar olduğunu kanıtlamış olabilir. “Bruno Yükseltmesi” olarak da tanımlanan BEP-95, BNB tokenlerinin yakılma sürecini hızlandırmak için uygulandı. Buna ek olarak, yükseltme, yakılan tokenların bir kısmını Binance Akıllı Zincir üzerinde işlem ücreti olarak kullanacak.

BurnBNB’ye göre, Burno yükseltmesinden bu yana 119.600 BNB token’ı yakıldı. Bu rekor, halihazırda yakılmış olan BNB token’larının 47 milyon doların üzerinde bir değere sahip olduğu anlamına geliyor.

Keskin Düşüş Yaşandı

Ulaşılan kilometre taşına rağmen, BNB fiyatı yazım zamanında neredeyse hiç değişmemişti. CoinMarketCap’e göre BNB, son 24 saatteki değerinden %0,8’lik bir artış gerçekleştirerek 276,40 dolardan işlem görüyordu. 24 saatlik hacminde 1 milyar doların üzerinde işleme ev sahipliği yaptıktan sonra, BNB artık bunu kaybetti ve keskin bir hacim düşüşü yaşadı. Yazım saatine göre işlem hacmi 654 milyon dolar civarındaydı.

Santiment’e göre, BNB’nin otuz günlük piyasa değerinin gerçekleşen değer oranının (MVRV) satışını harekete geçiren bir durumda görünüyordu. MVRV’nin %27,25’lik oranı ile BNB’nin piyasa değeri, gerçekleşen değerinin oldukça üzerinde seyrediyordu. Bu aşamada, yatırımcıların ellerindeki BNB’leri ne yapacağı merak konusu.

Buna ek olarak, balinalar Binance Akıllı Zincir (BSC) ekosisteminden çıkıyor gibi görünüyordu. Santiment, 5 milyon dolarlık balina holding arzının 14 Eylül’den bu yana önemli ölçüde azaldığını belirtti. Bu nedenle, BNB’nin Ağustos ayında olduğu gibi 300 dolara ulaşmasını bekleyen yatırımcıların daha uzun süre beklemesi gerekebilir.

İndikatörler Ne Diyor?

Ayrıca, son 24 saatteki dolaşımının değerlendirilmesi 3 Eylül’den bu yana neredeyse aynı kalmıştı. Bu durgunluk, BNB’nin cüzdanlar arasındaki hareketinin yatırımcıları heyecanlandıracak bir şey olmadığı anlamına geliyordu. NFT hacmi ise 946.000 dolar seviyesinde olduğu için olumlu bir durum söz konusuydu.

BNB, 16 Eylül itibarıyla fiyat hareketinde daha çok düşüş eğilimi gösteriyordu. Para akış endeksi (MFI) 15 Eylül’e kadar büyük ölçüde düşmüştü. Ancak, MFI 24,22’den 38,51’e yükselirken artış gösterdi. Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) tarafından sergilenen momentum nedeniyle bir fiyat rallisi umutları artık başka bahara kalmış olabilir.

Dört saatlik grafiğe göre MACD, 12 ve 26 üstel hareketli ortalamalar (EMA’lar) arasındaki farkın sıfırın altında olduğunu ortaya koydu. Aynı durum, satıcıların gücünden (turuncu) daha düşük olan satın alma momentumu (mavi) için de geçerliydi. Dolayısıyla, 300 dolara kadar bir artış beklemek kısa vadede gerçekçi olmayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.