Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin'in (BTC) daha da düşmemesi için kesin olarak korunması gereken kritik seviyeyi paylaştı ve yatırımcıları uyardı.

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Yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin‘in (BTC) daha da düşmemesi için kesin olarak korunması gereken kritik seviyeyi paylaştı ve yatırımcıları uyardı.

“Nükleer Bomba”

Yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, yeni bir YouTube videosunda 165 binden fazla abonesine en büyük kripto para Bitcoin’in olası bir nükleer patlamadan kaçınması için 19 bin 300 dolar seviyesinin üzerinde tutunması gerektiğini söyledi.

Analist, yaptığı değerlendirmede “Çünkü 19 bin 300 doları kaybedersek kısa bir süreliğine 18 bin 500 doların altına inmemiz ve özellikle son mumdan sonra yeni düşüşler yaşanması ihtimali var. Bu bizim için zorlu olur. Bu son destek ve eğer fiyat bu desteğin üzerinde tutunamayacak olursa veya destek görmezse büyük olasılıkla en aşağıya, 17 bin 500 dolar ila 18 bin 500 dolara doğru nükleer bomba atılır. Ve ardından o seviyelerde yeni bir destek bulmaya çalışacak.” ifadelerini kullandı.

Van de Poppe, trader’ların ve yatırımcıların Bitcoin ve altcoin‘ler gibi riskli varlıkların yönü hakkında daha fazla bilgi edinmek için merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı kritik faiz kararı açıklanana kadar herhangi bir büyük hamle yapmasını beklemediğini de ekleyerek şunları söyledi:

Önümüzdeki hafta Fed toplantısı var. Fed’den fikir alana kadar biraz yatay hareket etmeye veya konsolidasyona devam edersek şaşırmam.

Fed, kritik faiz kararını 21-22 Eylül tarihlerindeki FOMC toplantısının hemen ardından, 22 Eylül’de TSİ 21.00’da açıklayacak. Faiz kararının hemen ardından TSİ 21.30’da Fed başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar takip edilecek.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, kripto veri platformu CoinMarketCap‘in verilerine göre son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,50 yükselişle 19 bin 836 dolardan işlem görüyor. 380 milyar dolarlık piyasa değeri ile Bitcoin’in kripto para piyasaları üzerindeki hakimiyet oranı yüzde 39,5 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan kritik haftaya yaklaşıldıkça küresel piyasalarla birlikte önemli değer kayıplar veren kripto para piyasalarının toplam değeri 1 trilyon doların altında, 963 milyar dolarda bulunuyor.