Piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum (ETH) balinaların hedefinde! Milyonlarca dolar değerinde birçok ETH transferi gerçekleşti!

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Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) Proof-of-Work (PoW) mekanizmasından Proof-of-Stake (PoS) mekanizmasına geçişini sağlayan Merge yükseltmesi 15 Eylül tarihinde başarıyla tamamlandı. Yatırımcıların gözü henüz yükseltmesi tamamlanan kripto para biriminin üzerindeyken, Ethereum balinalarının cüzdanlarında hareketli bir gün yaşandı.

100.000 Ethereum Transferi

Kripto para birimi balinaları izleme platformu olan Whale Alert’ten elde edilen verilerine göre, dev bir Ethereum balinası bir anonim cüzdandan diğerine 145,62 milyon dolar değerinde 100.000 ETH transferi gerçekleştirdi. Ayrıca Whale Alert transferi tamamlanan token’ların, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para biriminin daha çevre dostu olmasını sağlayacak olan Proof-of-Stake mekanizmasına geçişinin sadece bir gün sonrası olan 16 Eylül tarihinde işlem gerçekleştiğini tespit etti.

Bununla birlikte Whale Alert’in radarına yakalanan yüksek değerli yatırımcılar tarafından yapılan diğer önemli Ethereum transferleri ise şu şekilde: yaklaşık 72.12 milyon dolar değerinde 50.000 ETH, önde gelen kripto para borsası Gemini’den bilinmeyen bir cüzdana aktarıldı. Anonim cüzdandan bir diğer anonim cüzdana aktarılan 72.28 milyon dolar değerinde 50.000 ETH ve bir diğer dikkat çeken transfer ise yine bilinmeyen bir cüzdandan bir diğer bilinmeyen cüzdana aktarılan yaklaşık 50,87 milyon dolar değerinde 35.000 ETH oldu.

Santiment Açıklaması

Dikkat çeken Ethereum transferleri kripto para veri analiz firması olan Santiment’in, önde gelen akıllı sözleşme platformunun transfer hacmi ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi tanımlayan ağ işleme değeri (NVT) metriğinin, son 16 ay içerisinde en iyi konumda olduğunu belirtmesinden bir kaç gün sonra geldi. Ayrıca kripto para yatırımcılarının uzun süredir beklediği yükseltmenin tamamlanmasıyla, beklenen yukarı yönlü hareketin gerçekleşmemesi piyasalarda yaşanan belirsizliği biraz daha arttırdı.

Ethereum yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %5 oranında ve yedi günün en yüksek seviyesi olan 1.777 dolar seviyesinden %19.3 oranında düşüşle işlem görüyor.