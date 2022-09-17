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REEF Yükselişi İle Piyasaya Meydan Okuyor: Artış Sürecek Mi?

Kripto para piyasalarında son zamanlarda isminden sıkça bahsettiren Reef (REEF) yükselişe devam ediyor! Artış sürecek mi?
23:18
17 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son dönemlerde oldukça popüler olan altcoin Reef (REEF), kara bulutların hakim olduğu kripto para piyasalarına yükselişi ile meydan okuyor! Piyasa değerine göre en üst sıralarda yer alan kripto para devlerinin değer kayıplarıyla karşı karşıya kaldığı mevcut şartlarda REEF neden yükseliyor ve artış devam edecek mi?

REEF Yenilikleri

Polkadot (DOT) ağı üzerine kurulu olan ve zincirler arası işlem yeteneği sunmayı hedefleyen popüler altcoin REEF, yazının kaleme alındığı tarihten yalnızca yedi gün önce 0,003847 dolar seviyesindeyken mevcut konumda 0,005676 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 244. Sırada yer alan kripto para birimi son 24 saat içerisinde %15 oranından fazla bir artış kaydetti.

Bununla birlikte mevcut hacmi ile piyasanın önde gelen kripto para borsası Binance.US geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda REEF’i listelediğini duyurmuştu. Ayrıca kripto para biriminin yükselişinde önemli rol oynayan bir diğer gelişme ise yapılan basın açıklamasına göre, önümüzdeki günlerde REEF’in piyasaya sürmeye hazırlandığı bir kripto para banka kartı olan “Reef Kart”ı Birleşik Krallık ve Avrupa’daki müşterilerine duyurması oldu. Piyasaya sürülmesi planlanan kart, satın alma işlemi sırasında müşterilerin kripto para birimini itibari para birimlerine dönüştürür ve 90 milyondan fazla yatırımcı kullanılabilir. Kart sahipleri ayrıca belirli ATM’lerin yardımıyla itibari paraları da çekebilirler.

Yeni Listeleme

Öte yandan bu hafta içerisinde yapılan bir duyuruya göre REEF, Kanada’nın önde gelen kripto para borsası Biconomy’de de listelendi. Bunlara ek olarak, kripto para projesi kısa süre önce Web3 merkezi olmayan iletişim protokolü EPNS ile bir ortaklık duyurdu. Ortaklık sonucunda Reef kullanıcıları, varlıklarını Reef Chain üzerinde köprülediklerinde anında ve otomatik bildirim sağlayacak.

Genel kripto para piyasası değeri, son yedi gün içerisinde yaklaşık %3 oranında düştü. REEF’in fiyat artışına rağmen, Mart 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.057460 dolardan yaklaşık %91 oranından fazla düşüşte.

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