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Cardano (ADA) blok zincirini oluşturan şirket olan IOG’nin kurucusu, önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) bir zinciri desteklemek için fazla enerji gerektirmeyen Proof-of-Stake (PoS) protokolünü nasıl uyguladığı konusunu vurgulamak adına Twitter’da görüşlerini belirtti.

Ethereum Stake Yorumu

Uzman isim Charles Hoskinson, tweetinde Kraken’in yatırımcılar tarafından stake edilen Ethereum token’larını geri çekmelerine izin vermediği gerçeğini yorumladı ve ETH’lerinin yaklaşık altı ay sonra gerçekleşmesi planlanan Şanghay adlı bir sonraki Ethereum yükseltmesine kadar kullanılamayacağını öne sürdü.

Popüler kripto para borsalarından biri olan Kraken, bu kısıtlamanın borsadan kaynaklı olmadığını ve kararın lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un blok zincirinden geldiğini belirtti. Cardano kurucusunun bu konuda ikinci kez yorum yapmasının sebebi olarak, Cuma günü konu hakkındaki ilgili ilk tweet’inde bahsettiği Proof-of-Stake (PoS) protokolünü uygulamanın başka bir yolu olduğunu ima etmeye çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca Cardano, token’ın kullanıcının cüzdanından ayrılmadan stake edildiğinden ve herhangi bir zaman diliminde geri çekilebildiğinden dolayı kullanıcıların token’larını kilitlenmesini gerektirmez.

“Şanghay İçin Planlanmadı”

Bununla birlikte uzman isimin yorum dizisinde bir Twitter kullanıcısı, ETH para çekme işlemleri için bir ETA (tahmini varış zamanı) olmadığını ve Şanghay için planlanmadığını belirterek Discord’dan elde edilen ekran görüntülerini paylaştı. Bu ekran görüntülerinde Serv.eth Support’un kurucusu Micah Zoltu, yalnızca Şanghay yükseltmesinden sonra açılan para çekme işlemleriyle ilgili bilgilerin kripto para borsalarından geldiğini söylüyor. Ancak yatırımcıların “2024 yılı yerine 2023’te çekmelerine” ilişkin izin verilmesinin bu aşamada çok önemli olduğuna inandıklarını ileri sürdü.

Öte yandan Charles Hoskinson, Ethereum’u popüler bir grubun “The Hotel California” adlı bir klasik şarkısının sözlerini alıntılayarak, bir zamanlar kurulmasına yardım ettiği Ethereum’a kripto para alanının Hotel California’sına benzeterek “Ethereum, kripto para birimlerinin Hotel California’sı oluyor” ifadelerini kullandı.