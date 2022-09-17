Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   Do Kwon Kaçıyor, Luna Ayakta Kalmaya Çalışıyor! Fiyat Yükselecek Mi?

Do Kwon Kaçıyor, Luna Ayakta Kalmaya Çalışıyor! Fiyat Yükselecek Mi?

Kripto dünyasının gördüğü en büyük sansasyonlardan birisinin baş aktörü olan Do Kwon'un kaçışı Luna fiyatını nasıl etkiliyor?
23:50
17 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra LUNA‘nın kurucusu Do Kwon, Güney Kore’deki tutuklama emri kendisini ilgilendirmiyormuş gibi davranmasına rağmen zor durumda kalabilir. Bloomberg’de yayınlanan bir rapora göre Kwon’un Singapur’da karşılaştığı zorluklar, olayların yeni bir yöne evrilmesine neden oldu. Habere göre Kwon, çalışma iznini yenilemek ya da ülkede bir işletme kaydettirmek için mücadele ediyordu.

Luna Çakıldı

Ancak, projenin kurucusu mücadele eden tek kişi değildi. Mayıs ayında çöküşü bir piyasa kapitülasyonuna konu olan LUNA da haftalık bir düşüş yaşadı. CoinMarketCap’e göre, LUNA’nın haftalık performansı yazım saatine göre %47,51 oranında düşüş gösterdi. Bu performans, piyasa değerindeki ilk 100 kripto para birimi arasında en kötüsüydü.

İlginç bir şekilde, bu düşüş LUNA’nın birkaç gün önceki %200’lük rallisinin ardından geldi. Bunun hala bir pompalama ve ardından da mal boşaltma olduğuna dair konuşmalar olsa da, genel performans da bu konuşulanların doğruluğunu kanıtlıyor olabilir.

Grafiklerdeki fiyat hareketlerine göre, LUNA geçtiğimiz hafta boyunca diğer kripto para birimlerinde de yaşanan önemli düşüşlere benzer bir hareket yaşadı. 12 Eylül’de negatif yönlü uzun bir mum çubuğu görüldü. Bu mum LUNA’nın 5,41 dolardan 3,95 dolara düşmesine neden oldu. Benzer bir durum 14 Eylül’de de yaşandı ve LUNA 4,52 dolardan 2,45 dolara düştü.

Göreceli güç endeksi (RSI) LUNA’nın aşırı alım bölgesi baskısına düştüğünü gösterdi. RSI daha sonra LUNA alıcılarının 45,13 seviyesinde kaldığı için toparlanmaya çalıştığını ortaya koydu. Bununla birlikte, Chaikin para akışı (CMF) ve para akışı endeksi (MFI) çelişkili görüşlere sahipti. CMF’ye göre, para akışı -0,06 değeriyle alıcıların kontrolünde değildi. MFI’ye gelince, teknik osilatör LUNA’nın aşırı alım bölgesinin altına geri döndüğünü gösterirken, para akışının CMF kadar yetersiz olmadığını gösterdi.

Bir Sonraki Durak Neresi?

Yazım saatine göre Kwon ve LUNA için bir sonraki durak karşıt taraflarda yer alıyordu. Ortaya çıkan raporlar, Güney Koreli yetkililerin kurucunun pasaportunu iptal etmek için çalıştığını ortaya koyarken, kripto para bir miktar canlanmaya doğru ilerliyordu.

CoinMarketCap verileri, LUNA’nın son 24 saat içinde %8,43 oranında artış kaydettiğini gösterdi. Aynı zamanda, hacim de %39,49 arttı ve değeri 734.951.946 dolar oldu. Yükselişe rağmen, LUNA yatırımcılarının yüksek beklentileri rafa kaldırması gerekebilir çünkü mevcut ivmesinden bir düşüş asla seçenek dışı değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
REEF Yükselişi İle Piyasaya Meydan Okuyor: Artış Sürecek Mi?
REEF Yükselişi İle Piyasaya Meydan Okuyor: Artış Sürecek Mi?
Grayscale ETHW Hakkında Ne Yapacak? ETHW İçin Gelecek Var Mı?
Grayscale ETHW Hakkında Ne Yapacak? ETHW İçin Gelecek Var Mı?
Ethereum Merge’nin Ardından Farkedilen Problem! Korkutucu Boyutta!
Ethereum Merge’nin Ardından Farkedilen Problem! Korkutucu Boyutta!
Altcoin Hareketlendi! Güncelleme Fiyatlanmaya mı Başladı mı?
Altcoin Hareketlendi! Güncelleme Fiyatlanmaya mı Başladı mı?
Binance Coin (BNB) Yangın Yeri! Yakımlar Fiyatı Değiştirecek Mi?
Binance Coin (BNB) Yangın Yeri! Yakımlar Fiyatı Değiştirecek Mi?
Shiba Inu (SHIB) Bir Şeyler Peşinde: Yeni Paylaşım Ne Anlama Geliyor?
Shiba Inu (SHIB) Bir Şeyler Peşinde: Yeni Paylaşım Ne Anlama Geliyor?
Altcoin Yorumları: SPELL, GALA ve RACA
Altcoin Yorumları: SPELL, GALA ve RACA
Piyasa Düşerken Balinalar Bu Coin’i Bir Anda Uçurdu!
Piyasa Düşerken Balinalar Bu Coin’i Bir Anda Uçurdu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
8,4 Milyar Dolarlık Şirketten NFT Adımı! Hangi Koleksiyonla Anlaştılar?
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022