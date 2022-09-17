Kripto dünyasının gördüğü en büyük sansasyonlardan birisinin baş aktörü olan Do Kwon'un kaçışı Luna fiyatını nasıl etkiliyor?

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Terra LUNA‘nın kurucusu Do Kwon, Güney Kore’deki tutuklama emri kendisini ilgilendirmiyormuş gibi davranmasına rağmen zor durumda kalabilir. Bloomberg’de yayınlanan bir rapora göre Kwon’un Singapur’da karşılaştığı zorluklar, olayların yeni bir yöne evrilmesine neden oldu. Habere göre Kwon, çalışma iznini yenilemek ya da ülkede bir işletme kaydettirmek için mücadele ediyordu.

Luna Çakıldı

Ancak, projenin kurucusu mücadele eden tek kişi değildi. Mayıs ayında çöküşü bir piyasa kapitülasyonuna konu olan LUNA da haftalık bir düşüş yaşadı. CoinMarketCap’e göre, LUNA’nın haftalık performansı yazım saatine göre %47,51 oranında düşüş gösterdi. Bu performans, piyasa değerindeki ilk 100 kripto para birimi arasında en kötüsüydü.

İlginç bir şekilde, bu düşüş LUNA’nın birkaç gün önceki %200’lük rallisinin ardından geldi. Bunun hala bir pompalama ve ardından da mal boşaltma olduğuna dair konuşmalar olsa da, genel performans da bu konuşulanların doğruluğunu kanıtlıyor olabilir.

Grafiklerdeki fiyat hareketlerine göre, LUNA geçtiğimiz hafta boyunca diğer kripto para birimlerinde de yaşanan önemli düşüşlere benzer bir hareket yaşadı. 12 Eylül’de negatif yönlü uzun bir mum çubuğu görüldü. Bu mum LUNA’nın 5,41 dolardan 3,95 dolara düşmesine neden oldu. Benzer bir durum 14 Eylül’de de yaşandı ve LUNA 4,52 dolardan 2,45 dolara düştü.

Göreceli güç endeksi (RSI) LUNA’nın aşırı alım bölgesi baskısına düştüğünü gösterdi. RSI daha sonra LUNA alıcılarının 45,13 seviyesinde kaldığı için toparlanmaya çalıştığını ortaya koydu. Bununla birlikte, Chaikin para akışı (CMF) ve para akışı endeksi (MFI) çelişkili görüşlere sahipti. CMF’ye göre, para akışı -0,06 değeriyle alıcıların kontrolünde değildi. MFI’ye gelince, teknik osilatör LUNA’nın aşırı alım bölgesinin altına geri döndüğünü gösterirken, para akışının CMF kadar yetersiz olmadığını gösterdi.

Bir Sonraki Durak Neresi?

Yazım saatine göre Kwon ve LUNA için bir sonraki durak karşıt taraflarda yer alıyordu. Ortaya çıkan raporlar, Güney Koreli yetkililerin kurucunun pasaportunu iptal etmek için çalıştığını ortaya koyarken, kripto para bir miktar canlanmaya doğru ilerliyordu.

CoinMarketCap verileri, LUNA’nın son 24 saat içinde %8,43 oranında artış kaydettiğini gösterdi. Aynı zamanda, hacim de %39,49 arttı ve değeri 734.951.946 dolar oldu. Yükselişe rağmen, LUNA yatırımcılarının yüksek beklentileri rafa kaldırması gerekebilir çünkü mevcut ivmesinden bir düşüş asla seçenek dışı değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.