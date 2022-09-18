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Piyasadaki en büyük memecoinlerden biri olan Dogecoin’in (DOGE) kurucu ortağı, kripto para piyasasının genel durumu hakkında bir paylaşımda bulundu.

DOGE Kurucusundan Çarpıcı Açıklama!

DOGE’nin kurucu ortağı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı ile 1.7 milyon takipçisine, genişleyen kripto para pazarının mevcut konumda ne gibi olanaklar sağlayacağını açıkladı. Popüler isim paylaşımında kripto para piyasasında yaşanan gelişmenin yatırımcılara ve ekosisteme kelimenin tam anlamıyla bir “hiç” olduğu yönünde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayrıca popüler ismin son açıklamalarının kurucu olduğu Dogecoin’in son 466 gündür uzun bir ayı piyasasında hareket eden son fiyat performansı göz önüne alındığında fazlasıyla alakalı olduğu belirtiliyor. Tesla CEO’su Elon Musk’ın Dogecoin’e Twitter üzerinden vermiş olduğu destek ve genel olarak kripto para piyasasındaki boğa koşusu sebebiyle piyasadaki en popüler memecoinlerden biri olan DOGE’nin fiyatı 2021 yılı içerisinde 0.73 dolar seviyesine ulaştı.

Dogecoin’in Derin Düşüşü

Bununla birlikte kullanım durumu ve temel değer eksiklikleri nedeniyle, piyasanın kurumsal yatırımcıları ve balinalardan gelen ilk büyük ölçekli satış olaylarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra Dogecoin’in fiyatı hızlı bir düşüş yaşadı. Elon Musk’ın sıklıkla Dogecoin’den bahsettiği ve insanların DOGE ile CEO’su olduğu şirketin belirli modellerinin satın alma olayı için ödeme yapmasına izin vereceğini söylediği tweet’lere ve röportajlara rağmen, Dogecoin’deki uzun süredir devam eden düşüş sona ermedi. Popüler memecoin’in ayı piyasasının etkisinde çıkmak adına en son girişimi, DOGE’nin fiyatının sadece birkaç gün içinde %30 oranından fazla arttığı ve kripto para piyasasının zirvesinde yer alarak dikkatleri üzerine çektiği 16 Ağustos tarihi oldu.

Popüler memecoin DOGE uzun süredir devam eden düşüş serüveni 2021 yılındaki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.73 dolardan yaklaşık olarak %90 oranının üzerinde değer kaybederek 0.061 dolar seviyesinden işlem görüyor.