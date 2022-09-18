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  •   Bloomberg Kıdemlisinden Bitcoin’de 100.000 Dolar Hedefi! Peki Nasıl?

Bloomberg Kıdemlisinden Bitcoin’de 100.000 Dolar Hedefi! Peki Nasıl?

Bloomberg kıdemli stratejistinin yaptığı açıklamalar yatırımcılar için büyük bir heyecan yaratabilir. Koyduğu hedef herkesin dikkatini çekecek türden.
15:30
18 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bloomberg kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone’a göre Bitcoin 2025 yılına kadar 100.000 dolara ulaşacak. Bitcoin’in yükseliş görünümünün gerçeğe dönüşmesi için hiçbir şeyin olması gerekmediğini belirten McGlone, Bitcoin arzının sınırlı olduğunu, benimsenme ve talebin artmakta olduğunu belirtti. Ethereum’un ise farklı bir varlık olduğunu ve 6.000 dolara ulaşmasının beklenen zaman dilimine bağlı olduğunu söyledi.

Faiz Artırımı Sıkıntı Yaratabilir

Kitco News ile konuşan McGlone, Federal Rezerv’in “balyozunun” kısa vadede kripto üzerinde baskı yarattığını söyledi. Konut piyasaları ve tahvillerin düşmesiyle birlikte, mevcut neslin en kötü ayı piyasalarından biri olabileceğini, ancak Bitcoin’in; altın, uzun vadeli tahviller, 30 yıl vadeli devlet tahvilleri gibi işlem göreceğini de sözlerine ekledi. Ethereum’un teknoloji ağırlıklı Nasdaq ile yüksek korelasyona sahip olduğunu da düşünüyor.

Kripto paraların en önemli özelliği, piyasa değerlerinin 1 trilyon dolar civarında olması ve hisse senedi piyasaları daha fazla faiz artırımı beklentisiyle daha fazla acı çekmeye hazırlanırken bile beş veya on yıl içinde “gerçekten bir fark yaratacak” olması olarak görülüyor.

Bu duygu, Bitcoin’in 13 Eylül 2022’de yaklaşık 22.500 dolardan yazım zamanında 20.080,12 dolara gerilemesiyle ortaya çıkıyor. CoinMarketCap’in verilerine göre Ethereum, birleşme öncesi 1.784,00 dolarlık görece yüksek seviyesinden 1.469,01 dolara geriledi.

Uzmana Göre Düşüş Gerekiyor

McGlone, Fed’in resesyona işaret eden agresif faiz artışlarını durdurması için kripto paralar da dahil olmak üzere piyasaların düşmesi gerektiğini söylerken şunları da belirtti:

Risk varlıklarının düşmesi ve daha düşük bir seviyeye ulaşması dışında bir resesyonu neyin durduracağını göremiyorum.

Bitcoin gibi altının da işler düzeldiğinde eninde sonunda zirveye çıkacağını belirtti. Kriptolar yarıştaki en hızlı at olma avantajına sahip. McGlone ayrıca son Ethereum Birleşmesi’ne de değinerek, kurumsal benimsemenin muhtemelen kurumların Ethereum için indirgenmiş nakit akışı gerçekleştirme becerisi tarafından yönlendirileceğini söyledi.

İndirgenmiş nakit akışı, bir yatırımı gelecekteki getirilere göre değerlendirir. Ethereum’un Bitcoin’in piyasa değerini alt üst etmesi için McGlone uygun bir makroekonomik ortamın gerekli olduğuna inanıyor.

100 Baz Puan Artışı Sıknıtı Yaratır

Bu hafta başındaki olumlu üretici fiyat endeksi rakamlarının ardından Credit Suisse baş hisse senedi stratejisti Jonathan Golub, Fed’in faiz artırımlarını muhtemelen duraklatacağına inanıyor. Analistlerce yapılan açıklamalara göre piyasalar halihazırda 75 baz puanlık bir artışı fiyatlamış durumda.  McGlone da aynı fikirde ve 100 baz puanlık bir artış fikrini reddediyor çünkü Fed bir borsa çöküşünden sorumlu tutulmak istemez.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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