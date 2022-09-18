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ApeCoin’in (APE) Ağustos başında yaşadığı düşüşü ardından coin 4,2 dolar taban çizgisinde sağlam bir toparlanma zemini buldu. Bu geri sıçrama, dört saatlik zaman diliminde bir yükseliş formasyonuna dönüşürken, kısa vadeli bir yükseliş durumu için zemin hazırladı.

APE, 20/50/200 EMA’nın üzerinde bir pozisyon elde ettikten sonra, boğaların kuvvetinin arttığını gösterdi, ancak 5,6 dolar direncinden hafif bir geri dönüş yaşayabileceği yönünde sinyaller de verdi. Boğaların 5,4 dolarlık desteğin üzerindeki varlıklarını korumaları halinde, BAYC bağlantılı kripto devam eden boğa koşusunu uzatmaya çalışabilir. APE, yazım saatine göre son 24 saatte %15,3’lük bir artışla 5,515 dolardan işlem görüyordu.

APE 4 Saatlik Grafik

APE, on haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrettikten kısa bir süre sonra, 4,2 dolar bölgesindeki desteğine doğru olan yolculuğunda sert bir şekilde değer kaybetti. Ağustos ayında sahip olduğu dönemsel en yüksek seviyesinden %45’in üzerinde bir düşüş yaşadı ve bu da 20/50/200 EMA’sının altında güçlü bir düşüş trendi yarattı.

4,2 dolarlık desteğin boğalara telafi için alan yaratmasıyla APE %40’ın üzerinde bir yatırım getirisi kaydetti ve bu da bir yükseliş flaması olabileceği şeklinde yorumlandı. Sonuç olarak, 20/50 üzerindeki yükseliş eğilimi son birkaç saat içinde alım gücünü yeniden teyit etti. EMA’lar sürekli bir yükseliş trendi şansını vurgularken hala yükseliş yönüne bakıyordu.

Kapanışın desteğin altında yaşanmadığı her bir dönem, 5,4 dolar ile 5,6 dolar aralığında kısa vadeli bir sıkışmaya neden olabilir. 5,6 dolarlık direnç seviyesinin üzerinde bir kapanış bir alım sinyaline işaret edebilir. Bu durumda hedefler 5,9 dolar ile 6 dolar aralığında yer alabilir.

5,4 dolar bölgesinin altında bir kapanış, sürekli bir yükseliş trendinden önce kısa vadeli bir düşüşe işaret edebilir. Alıcılar azalırsa, token makul bir toparlanmadan önce 200 EMA’ya doğru bir geri çekilme görebilir.

İndikatörler Ne Diyor?

Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinden dönerken yükseliş eğilimi gösterdi. Devam eden büyüme önümüzdeki seanslarda 70 seviyesine yakın bir tepe oluşturabilir.

MACD çizgisinin (mavi) yükseliş eğilimleri, sıfırın üzerinde kapanmasına neden oldu ve artan bir satın alma gücü sergiledi. Sinyal çizgisinin (turuncu) sıfırın üzerinde güvenilir bir kapanış yapması halinde, altcoin alıcıları için daha fazla getiri sağlamaya devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.