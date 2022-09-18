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Önemli: SEC ve Ripple Davası Bitiyor Mu? Nihayet Pes Ettiler!

SEC muhtemelen seri davalarını başlatmak için yeterli tecrübeyi edindi ve Ripple ile daha fazla uğraşmak istemiyor.
15:57
18 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple fiyatı altcoinler durağanken yüzde 7 oranında artıyor. Yoksa artık Ripple davası bitiyor mu? 2020 yılının sonundan bu yana neredeyse 2 yıl geçti ve dava henüz sonuçlanabilmiş değil. Her ay yeni gelişmeler, talepler, savunmalar ve daha niceleri oluyor. Artık hem SEC hem de Ripple Labs cephesi bundan yorgun düşmüşe benziyor.

Ripple Davası Bitiyor Mu?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple Labs, artık federal bir yargıcın davaya nihayete erdirmesini istiyor. SEC ve Ripple Labs davayı denetleyen bir yargıcın davayı bir duruşmaya taşımadan karar vermek için yeterli bilgiye sahip olduğunu savunarak özet karar için dilekçe verdi. Taraflar 2 yıla yakın süredir devam eden mücadeleden artık yılmışa benziyor.

Nihayet pes ettiler ve taraflar federal bir yargıcın ya XRP kripto para birimine bağlı kripto şirketinin federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğine karar vermesini ya da uzun bir yargılama gerektirmeden davayı reddetmesini istiyor. XRP fiyatı bu gelişmeyle artıyor.

Ripple Davası Bitiş Tarihi

Taraflar New York’un Güney Bölgesi’nde, Bölge Yargıcı Analisa Torres’ten sundukları belge ve argümanlara dayalı bir karar vermesi için talepte bulundu. Belgeler cuma günü federal mahkeme veritabanına gönderildi.

SEC, Ripple Labs,CEO’su Brad Garlinghouse ve Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen‘e Aralık 2020’de (eski SEC Başkanı Jay Clayton’ın görevi bırakmasından bir gün önce), kayıt dışı menkul kıymet satışından 1,3 milyar dolar topladıkları için dava açtı. Ripple ise menkul kıymet tanımlamasının neye göre yapıldığını sordu. Çünkü on yıllardır Howey Testinin ilkelerine göre bu tarz “kayıtsız menkul kıymet satışı” davaları açılıyordu.

SEC, diğer delillerinin yanı sıra, Ripple yöneticilerinin çeşitli açıklamalarının, Ripple’ın XRP sattığını gösterdiğini ve XRP yatırımcılarının, varlıklarının zamanla değerinin artacağı inancıyla kripto para birimini satın aldığını savundu.

Ripple ise şirket ile XRP yatırımcıları arasında bir sözleşme olmadığını ve Howey’in gerekliliklerinden olan “ortaklık” durumunun oluşmadığını savundu. Üstelik XRP alan yatırımcıların tespitinin de teknik olarak mümkün olmadığı hususuna da 2 yıldır dikkat çekiliyor.

Neyse ki taraflar artık kesin zafer inadından vazgeçti ve yargıcın kararını bekliyor. Artık XRP yatırımcıları için güzel günler başlayabilir. Önümüzdeki günlerde bu adım yakından takip edilmelidir.

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