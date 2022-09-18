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Polkadot (DOT) Almak Mantıklı Mı? Kısa Vadeli Altcoin Tahminleri!

DOT, kripto para yatırımcıları için kısa vadede kazanç fırsatı sunacak mı? Polkadot cephesinde son gelişmeler neler?
16:30
18 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları Bitcoin yeniden 20.000 doları aştığı için bir miktar rahat nefes aldı. Peki ya Polkadot (DOT) ne durumda? Diğer altcoinler gibi bir miktar yükselen popüler altcoin 7 dolar seviyesinde bulunuyor. Fed toplantısından önce piyasanın yaşaması muhtemel toparlanma sürecinde DOT yatırımcıları kazanç elde edebilecek mi? Kısa vadeli hedefler ve daha fazlası haberimizde.

Polkadot (DOT)

DOT’un geçen haftaki performansı, sadece 7 günde yaklaşık %10 düştüğü için oldukça durgundu. Aslında, DOT fiyatını artırabilecek birkaç olumlu gelişme de yaşanmıştı. Ancak her zaman beklentiler gerçekleşmiyor. Özellikle enflasyon verisinin altcoin üzerindeki etkisi çok daha büyük oldu. Sadece 0,02’lik sapma bile Fed’in 100bp artış yapma ihtimalini yatırımcılar gözünde %40’a yaklaştırdı. Neyse ki şimdilik bu oran %18 seviyelerine kadar düştü.

Dolar endeksi (DXY) ise yeniden 110 zirvesine ulaştı ve yazı hazırlandığı sırada buradan dönüyordu. Yatırımcılar doların bir miktar zayıflamasını umut etse de önümüzdeki Fed toplantısındaki açıklamalar ona 2000 yılındaki zirvesini de aşma gücü verebilir.

Polkadot (DOT) Alınır Mı?

Son zamanlarda, popüler bir kripto takas platformu olan Scallop yaptığı paylaşımda Polkadot (DOT)’un platformunda en çok trend olan üç kripto para arasında olduğunu belirtti. Bu DOT popülerliğini yansıtan önemli bir gelişmeydi. Listeye giren diğer iki altcoin ise MATIC ve BNB oldu. Ayrıca CoinEX Global, Polkadot’u “blockchain’e değer katan” 5 kripto projesinden biri olarak tanımladı.

Öte yandan düşmeye devam eden fiyata rağmen geliştirme aktivitesinde büyük bir artış oldu. Geliştirme faaliyetindeki bir artış Polkadot için olumlu sinyaldir. Geliştiriciler ağı daha iyi noktaya taşımak için çabalar ve bu durum altcoinin fiyatına da yansır.

Polkadot‘un Kurucu Ortağı kısa süre önce şunları söyledi;

“Kripto alanı, özellikle teknolojik olarak, hala oldukça yolun başında. Standartlaştırmadan çok deney yapma zamanının geldiği fikrini benimsedik.”

DOT’un günlük grafiği de birkaç piyasa göstergesi düşüş eğilimindeyken diğerleri yükseliş eğiliminde olduğundan, önümüzdeki günlerde ne bekleyeceğine dair net bir resim paylaşmıyor. Örneğin, 20 günlük EMA, 55 günlük EMA’nın altında olduğu için ayıların piyasada üstün olduğu fikri ortaya çıkıyor. Ek olarak MACD düşüş eğilimini teyit ediyor. Öte yandan RSI ve Chaikin Money Flow kısa vadede bir fiyat artışı için biraz umut vererek artış kaydetti.

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