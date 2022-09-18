Uyarılara rağmen Terra mağdurlarının sonu gelmiyor. Do Kwon bir yalancı mı? Savcılık ne açıklama yaptı?

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Kripto para piyasalarının tarihindeki en büyük çöküşlerden biri Terra’nın yıkımıydı. Bugün ise gündemde yine o var. Daha birkaç ay önce LUNA ve LUNC yatırımcılarının büyük bir risk aldığından bahsediyorduk. Özellikle Terraform Labs ekibine açılan soruşturmaların fiyata direkt olarak etki edebileceğinden bahsettik. Peki neler oluyor? Son günlerde yaşananlar bir tuzak mıydı?

Terra (LUNA) ve LUNC Tuzağı

Terra’nın çöküşü sonrasında eski ağ Terra Classic olarak faaliyetlerini devam ettiriyor ve yeni Terra (LUNA) da UST olmadan yolunda ilerlemeye çalışıyor. Birkaç ay önce yaptığımız uyarılarda Terra ekibinin ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduklarından ve fiyatın önemli ölçüde değer kaybedebileceğinden bahsettik. Ancak birçok yatırımcı buna rağmen risk almayı seçti ve yeni LUNA piyasaya sürüldükten sonra ona talep gösterdi. LUNC ve LUNA spekülatif fiyat hareketlerine aşık çok sayıda yatırımcının kumarına döndü.

Bugünlerde ise Do Kwon için artık yakalama kararı çıktı. Kararla birlikte LUNC ve LUNA fiyatı düşmeye devam ediyor. Peki büyük gelişmeden önce temelsiz şekilde fiyatın yukarı çıkması normal miydi? 4 milyar doları aşan hacimler, sosyal medyada dolaşan abartılı söylemler, bunları nasıl okumak gerekiyor? LUNC ve LUNA günlükte %100’ü aşan kazançlar elde ederken devam eden hareketin bir pump/dump (doldur/boşalt) organizasyonu olabileceğini söylemiştik. Nitekim öyle de oldu. Bunu kimlerin organize ettiği kesin olarak bilinmese de birileri dipten aldığı LUNC ve LUNA varlıklarını oldukça yüksek fiyatlardan yeni yatırımcıların üzerine yığdı. Elbette bunu kimlerin yaptığı bilinmiyor, tıpkı Terra’nın stablecoini UST’nin dolara sabitliğini bozarak bu süreci istismar edenlerin kesin olarak kim olduğunun bilinmediği gibi…

Görünüşe göre Terra yatırımcıları ikinci kez büyük kayıplarla yüzleşiyor. Üstelik bu göz göre göre oluyor.

Do Kwon Yalancı Mı?

Dün 21:00 gibi açıklama yapan Terra kurucusu Do Kwon hiçbir yere kaçmadığını söyledi. Ancak savcılık bugün Kwon’un kaçak olduğunu doğruladı ve söylediği gibi iş birliği için resmi kurumlarla çalışmadıklarını da açıkladı. Terra ekibinin suçların ifşa eden ve kimliğini gizli tutan FatMan hakkında birçok duyuru yayınlamıştık. Birkaç dakika önce topluluk ajanı şunları söyledi;

“Twitter’da size cesurca söylediği ve gerçekte yaptığı şeyler kesinlikle farklı. Adam patolojik bir yalancı ve sözleri ne olursa olsun tüm inandırıcılığını yitirdi”.

Do Kwon için bu alışılmış bir şey, geçmişteki başarısız stablecoin projesinde görev aldığı konusunda da yalan söylemiş ve Terraform Labs’ın içinin boşaltıldığı iddialarını da reddetmişti.

Davayı araştıran Seul Güney Bölge Savcılığı’nın Luna ve Terra soruşturma ekibinden bir yetkili şunları söyledi;

“CEO Kwon için tutuklama emri, kaçmanın koşulları açık olduğu ve bir endişe olduğu için çıkarıldı. Kwon, katılım talebini yerine getirmedi. Soruşturmadan kurtulmak için Singapur’a kaçtı.”

Temsilci aynı zamanda hiçbir iş birliği adımının atılmadığını söyledi. Bu durumda Do Kwon bir yalancı mı? Terra (LUNA) yatırımcılarını ilerleyen süreçte nasıl günler bekliyor?

LUNA ve LUNC son yaptığı etkileyici yükselişe rağmen oldukça riskli iki varlıktır. Özellikle Türk yatırımcıların daha fazla mağduriyet yaşamamak için bunların farkında olması gerekir.