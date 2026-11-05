Zcash kurucusu, AI kaynaklı cüzdan saldırılarına karşı uyardı

Zcash kurucu ortaklarından bilgisayar bilimci Eli Ben Sasson, son dönemde kripto cüzdanlarını hedef alan saldırıların ardından sektör için önemli bir güvenlik uyarısı yaptı. X üzerinden paylaşım yapan Ben Sasson, kripto dünyasının yalnızca kuantum bilgisayar riskine odaklanmaması gerektiğini, yapay zekanın da siber saldırılar açısından giderek daha güçlü bir araç haline geldiğini söyledi.

Yapay zeka baskısının arttığı uyarısı

Ben Sasson, bugün dijital güvenliğin her zamankinden daha fazla kriptografiye dayandığını vurguladı. Kripto anahtarlarından çevrim içi hesaplara, kullanıcılar için kritik önem taşıyan pek çok uygulamanın bu koruma katmanıyla ayakta kaldığını belirten Ben Sasson, yapay zeka araçlarının gelişmesinin özellikle cüzdan güvenliğinde kullanılan kriptografik yapılara ek baskı oluşturduğunu kaydetti.

Ben Sasson, kripto anahtarları ve kullanıcıların çevrim içi hayatındaki kritik verilerin kriptografiyle korunduğunu, yapay zekanın güç kazanmasıyla siber saldırıların yavaşlamasının beklenmediğini söyledi.

Ben Sasson’a göre bu risk, kuantum bilgisayarların ciddi ve doğrudan bir tehdit haline gelmesinden daha önce gündeme gelebilir. Bu nedenle tartışmanın yalnızca gelecekte ortaya çıkabilecek teorik senaryolara değil, mevcut altyapıların dayanıklılığına da yönelmesi gerektiğini savundu.

Mini sözlük: ZK STARK, sıfır bilgi ispatı ailesinde yer alan ve doğrulama sırasında ek gizlilik ile ölçeklenebilirlik sağlamayı amaçlayan bir kriptografik yöntemdir. Hash tabanlı yapılarla ilişkilendirilen bu yaklaşım, bazı uzmanlara göre uzun vadeli güvenlik standartları açısından öne çıkabilir.

Daha güçlü standart çağrısı

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para projesi olarak biliniyor. Ben Sasson da açıklamasında daha güçlü kriptografi standartlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, özellikle hash tabanlı yöntemlere ve ZK STARK benzeri yapılara işaret etti. Bu yaklaşım, cüzdan altyapılarının yeni nesil saldırılara karşı daha dirençli hale getirilmesi gerektiği görüşünü öne çıkarıyor.

Son saldırılar tartışmayı hızlandırdı

Bu çıkış, Binance’in sıcak cüzdanlarını etkileyen saldırıdan haftalar sonra geldi. Saldırı sonucunda yaklaşık 6.3 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Binance, ihlali incelerken para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Borsa daha sonra etkilenen varlıkların yaklaşık %95’inin geri kazanıldığını açıkladı.

Binance, güvenlik ihlalinin ardından para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu ve etkilenen varlıkların yaklaşık %95’ini geri aldığını açıkladı.

Uzmanlar mevcut açıkların öne çıktığını söylüyor

2026 boyunca yapay zeka destekli saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor. Google Threat Intelligence verilerine göre, kamuya açıklanan aylık yazılım açığı sayısı son bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Bu tablo, yapay zekanın olası sistem zafiyetlerini tarayan güçlü bir araç haline geldiğine işaret ediyor.

Casa güvenlik yöneticisi Jameson Lopp da saldırganların yapay zekayı, geleneksel yazılım hatalarını ve cüzdan donanım yazılımındaki zayıflıkları otomatik biçimde bulmak için kullanabildiğini söyledi. Bu değerlendirme, tartışmanın uzak bir gelecek senaryosundan çok, bugün kullanılan yazılımlardaki somut güvenlik açıklarına odaklanması gerektiği görüşünü güçlendiriyor.