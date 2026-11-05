Piyasalarda satış dalgası: Bitcoin, borsalar ve altın birlikte düşüyor

ABD piyasalarında seçim sonrası hızlanan satış dalgasıyla Bitcoin 76 bin dolara geriledi. Nasdaq 100’ün kaybı yüzde 5’e ulaşırken Nasdaq yaklaşık yüzde 4, S&P 500 ise yüzde 2,2 düştü.

Satışlarda çip üreticileri öne çıktı. Demokratların Kongre’nin iki kanadında da kontrolü ele geçirmesinin yapay zeka sektöründe daha sıkı düzenlemelere yol açabileceği endişesi, teknoloji hisselerinden çıkışı hızlandırdı.

Güvenli liman talebiyle önce 4.116 dolara yükselen altın, ardından kazanımlarının bir bölümünü geri vererek ons başına 4.100 doların altına indi. Gümüşün ons fiyatı da 52 doların altına geriledi.

Kripto hisselerinde sert kayıplar

Kripto bağlantılı şirketler de satışlardan payını aldı. Coinbase yüzde 7,8, Robinhood ve Circle yüzde 10’ar, Strategy yüzde 8,3, Bullish ise yüzde 7,7 değer kaybetti.

Bitcoin madenciliğinden yapay zeka veri merkezlerine yönelen şirketlerde düşüşler çift haneye ulaştı. Keel Infrastructure yüzde 17 gerilerken Cipher Mining, IREN, Bitdeer, TeraWulf ve CleanSpark hisselerindeki kayıplar yüzde 13–15 aralığında gerçekleşti.