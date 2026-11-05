Ekonomi

Piyasalarda satış dalgası: Bitcoin, borsalar ve altın birlikte düşüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 $BTC 76 bin dolara geriledi; Nasdaq 100’ün kaybı yüzde 5’e ulaştı.
  • 🥇 Altın 4.100 doların, gümüş 52 doların altına indi.
  • ⚠️ Yapay zekaya yönelik sıkı düzenleme endişesi teknoloji hisselerini vurdu; kripto şirketlerinde de sert kayıplar yaşıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

ABD piyasalarında seçim sonrası hızlanan satış dalgasıyla Bitcoin 76 bin dolara geriledi. Nasdaq 100’ün kaybı yüzde 5’e ulaşırken Nasdaq yaklaşık yüzde 4, S&P 500 ise yüzde 2,2 düştü.

Satışlarda çip üreticileri öne çıktı. Demokratların Kongre’nin iki kanadında da kontrolü ele geçirmesinin yapay zeka sektöründe daha sıkı düzenlemelere yol açabileceği endişesi, teknoloji hisselerinden çıkışı hızlandırdı.

Güvenli liman talebiyle önce 4.116 dolara yükselen altın, ardından kazanımlarının bir bölümünü geri vererek ons başına 4.100 doların altına indi. Gümüşün ons fiyatı da 52 doların altına geriledi.

Kripto hisselerinde sert kayıplar

Kripto bağlantılı şirketler de satışlardan payını aldı. Coinbase yüzde 7,8, Robinhood ve Circle yüzde 10’ar, Strategy yüzde 8,3, Bullish ise yüzde 7,7 değer kaybetti.

Bitcoin madenciliğinden yapay zeka veri merkezlerine yönelen şirketlerde düşüşler çift haneye ulaştı. Keel Infrastructure yüzde 17 gerilerken Cipher Mining, IREN, Bitdeer, TeraWulf ve CleanSpark hisselerindeki kayıplar yüzde 13–15 aralığında gerçekleşti.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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