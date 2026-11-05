Bitcoin, seçim rallisi tersine dönerken 76 bin doların altına indi

Bitcoin, perşembe günü 76 bin doların altına gerileyerek riskli varlıklardaki sert satış dalgasına eşlik etti. BTC fiyatı Bitstamp verilerinde 75.463 dolara kadar indi ve 16 Eylül’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Gün içindeki kayıp yüzde 6’yı aştı.

Hisse satışları kripto piyasasını da baskıladı

ABD’de ara seçimlerin ardından oluşan iyimserlik kısa sürdü. Temsilciler Meclisi ve Senato’da Demokratların üstünlük sağlamasının ardından hızlanan ralli, teknoloji hisselerinde görülen güçlü satışlarla tersine döndü. S&P 500 yüzde 2,7 düşerken Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 4,2 geriledi ve 29 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesine çekildi.

Piyasalardaki yön değişiminde yatırımcıların teknoloji hisselerinden çıkış yapması etkili oldu. Tandem Investment Advisors portföy yöneticisi Jordan Watson, seçim sonuçları ve olası politika etkileri sindirilirken dalgalanmanın sürebileceğini söyledi.

Jordan Watson, seçim sonrası görülen yükselişin piyasalar için tam anlamıyla rahatlama işareti sayılmaması gerektiğini, belirsizliğin devam ettiğini vurguladı.

Ekonomist Mohamed El Erian da Kongre’deki siyasi dengenin teknoloji sektörünü uzun vadede gerçekten yavaşlatıp yavaşlatmayacağını sorguladı. El Erian, birçok kişinin böyle bir etki beklediğini ancak bu konuda daha temkinli durduğunu kaydetti.

Petroldeki yükseliş ve tasfiyeler baskıyı artırdı

Orta Doğu’da tankerlere yönelik yeni saldırı haberleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. WTI ham petrol 90 doların üzerine çıkarken Brent petrol yüzde 2,5 yükselerek 97 dolara yaklaştı. Enerji fiyatlarındaki artış, zaten kırılgan seyreden risk iştahını daha da zayıflattı.

Kripto türev piyasasında da sert çözülme yaşandı. CoinGlass verilerine göre ABD işlem saatlerinin ilk bölümünde yaklaşık 500 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Son 24 saatteki toplam tasfiye tutarı ise 850 milyon dolara yaklaştı.

Kripto piyasasında yalnızca ABD seansının ilk bölümünde yaklaşık 500 milyon dolarlık pozisyonun silinmesi, satış baskısının ne kadar hızlı derinleştiğini ortaya koydu.

Teknik görünümde 50 haftalık ortalama öne çıktı

Bitcoin böylece son bir aydır koruduğu işlem bandının alt sınırına yaklaştı. Fiyat, 75.733 dolarda bulunan 50 haftalık basit hareketli ortalamanın da kısa süreliğine altına sarktı. Bu seviye, orta vadeli görünüm açısından yakından izleniyor.

Kripto analisti Rekt Capital, Bitcoin’in mayıs ayındaki fiyat davranışını tekrar ediyor olabileceğini değerlendiriyor. Analiste göre o dönemde 80 bin dolar çevresindeki yatay hareketin ardından aşağı yönlü kırılma gelmiş, haziran sonunda 57 bin dolara uzanan daha derin bir geri çekilme yaşanmıştı.