BITCOIN (BTC)

Bitcoin, seçim rallisi tersine dönerken 76 bin doların altına indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $BTC’de satışlar hızlandı ve fiyat 16 Eylül'den bu yana ilk kez 76 bin doların altına indi.
  • 📉 Nasdaq yüzde 4,2 düşerken kripto piyasasında 24 saatte yaklaşık 850 milyon dolarlık tasfiye oluştu.
  • 🛢️ Ara seçim rallisinin dağılması ve Orta Doğu kaynaklı petrol yükselişi riskli varlıklardaki baskıyı artırdı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Bitcoin, perşembe günü 76 bin doların altına gerileyerek riskli varlıklardaki sert satış dalgasına eşlik etti. BTC fiyatı Bitstamp verilerinde 75.463 dolara kadar indi ve 16 Eylül’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Gün içindeki kayıp yüzde 6’yı aştı.

İçindekiler
1 Hisse satışları kripto piyasasını da baskıladı
2 Petroldeki yükseliş ve tasfiyeler baskıyı artırdı
3 Teknik görünümde 50 haftalık ortalama öne çıktı

Hisse satışları kripto piyasasını da baskıladı

ABD’de ara seçimlerin ardından oluşan iyimserlik kısa sürdü. Temsilciler Meclisi ve Senato’da Demokratların üstünlük sağlamasının ardından hızlanan ralli, teknoloji hisselerinde görülen güçlü satışlarla tersine döndü. S&P 500 yüzde 2,7 düşerken Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 4,2 geriledi ve 29 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesine çekildi.

Piyasalardaki yön değişiminde yatırımcıların teknoloji hisselerinden çıkış yapması etkili oldu. Tandem Investment Advisors portföy yöneticisi Jordan Watson, seçim sonuçları ve olası politika etkileri sindirilirken dalgalanmanın sürebileceğini söyledi.

Jordan Watson, seçim sonrası görülen yükselişin piyasalar için tam anlamıyla rahatlama işareti sayılmaması gerektiğini, belirsizliğin devam ettiğini vurguladı.

Ekonomist Mohamed El Erian da Kongre’deki siyasi dengenin teknoloji sektörünü uzun vadede gerçekten yavaşlatıp yavaşlatmayacağını sorguladı. El Erian, birçok kişinin böyle bir etki beklediğini ancak bu konuda daha temkinli durduğunu kaydetti.

Petroldeki yükseliş ve tasfiyeler baskıyı artırdı

Orta Doğu’da tankerlere yönelik yeni saldırı haberleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. WTI ham petrol 90 doların üzerine çıkarken Brent petrol yüzde 2,5 yükselerek 97 dolara yaklaştı. Enerji fiyatlarındaki artış, zaten kırılgan seyreden risk iştahını daha da zayıflattı.

Kripto türev piyasasında da sert çözülme yaşandı. CoinGlass verilerine göre ABD işlem saatlerinin ilk bölümünde yaklaşık 500 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Son 24 saatteki toplam tasfiye tutarı ise 850 milyon dolara yaklaştı.

Kripto piyasasında yalnızca ABD seansının ilk bölümünde yaklaşık 500 milyon dolarlık pozisyonun silinmesi, satış baskısının ne kadar hızlı derinleştiğini ortaya koydu.

Teknik görünümde 50 haftalık ortalama öne çıktı

Bitcoin böylece son bir aydır koruduğu işlem bandının alt sınırına yaklaştı. Fiyat, 75.733 dolarda bulunan 50 haftalık basit hareketli ortalamanın da kısa süreliğine altına sarktı. Bu seviye, orta vadeli görünüm açısından yakından izleniyor.

Kripto analisti Rekt Capital, Bitcoin’in mayıs ayındaki fiyat davranışını tekrar ediyor olabileceğini değerlendiriyor. Analiste göre o dönemde 80 bin dolar çevresindeki yatay hareketin ardından aşağı yönlü kırılma gelmiş, haziran sonunda 57 bin dolara uzanan daha derin bir geri çekilme yaşanmıştı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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