28 Kasım Yorum: SOL, ADA ve DOGE Fiyat Analizi

Kripto para piyasaları yeniden BTC öncülüğünde kayıplarını artırmaya başladı. Peki sırada ne var? SOL Coin fiyatı parabolik yükselişin ardından tekrar 54 dolar seviyesine geriledi. Altcoinlerde dikkat çeken husus önemli destek bölgelerinin artık kaybediliyor oluşudur. Bu da BTC düşüşünün daha derin kayıplar getirebileceğini gösteriyor.

Solana (SOL) Yorum

SOL Coin 54 dolara kadar geriledi ve BTC 1800 dolara yakın kayıp yaşadı. Önceki direnç testlerine benzer hareketler yapan BTC eğer kısa vadede 38.000 doları aşarak 40.000 doları test edip daha yüksek destek seviyeleri oluşturmazsa durum bu sefer farklı olabilir. Aylık kapanış yaklaşırken kızışmaya başlayan mücadelenin altcoinlere neler getireceğini hep beraber yaşayarak göreceğiz.

Fiyat 20 günlük EMA’nın (53 dolar) altına düşerse SOL Coin 51 doların da kaybıyla baş ve omuz formasyonunu tamamlayacak. Bu da 50 günlük SMA’ya (40 dolar) ve ardından 34 dolara sert satışlar getirebilir. 27 Kasım CoinShares raporunda SOL Coin girişlerinin 3,5 milyon dolara kadar gerilediğini yazmıştık. Bu da GSOL pozitif priminin daha da düşebileceğini doğal olarak spekülatif yükselişin zayıflayacağını söylüyor.

Tersi senaryoda 59 dolar üstü kapanışlar 68 dolar testini beraberinde getirebilir.

Cardano (ADA) Coin Yorum

Cardano son üç günde 0,40 dolarlık genel direnci aşamadı. Bu seviyenin ne kadar kritik ve zorlu olduğundan yakın zamanda uzunca bahsetmiştik. Kar satışlarına yönelen yatırımcılar genel piyasa hissiyatından etkilendi. Eğer satışlar devam ederse 0,37 ve 0,34 doların ardından yeniden 0,32 dolara düşüş görebiliriz. Tersi senaryoda daha evvel ifade ettiğimiz üzere 0,46 dolar hedeflenecektir.

Aylık kapanış yaklaştıkça BTC boğalarının daha inançlı biçimde fiyatı yukarı itmeye çabalayabileceğini de unutmamalıyız.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Elon Musk onu unuttuğundan bu yana piyasa ortalamasının altında performans gösteren bir DOGE var. Muzip milyarder artık yapay zeka ve kendi şirketleriyle ilgileniyor yani meme coin kralına ayıracak pek vakti yok. Twitter’ı alıp X’e dönüştürmeden önce kod gelişimi dahil bir çok konuda desteğini ifade eden Elon artık Dogecoin’i görmezden geliyor.

Fiyata dönecek olursak Dogecoin’i 20 günlük EMA’nın (0,08 dolar) altına çekmeyi başaran satıcılar (yazı hazırlandığı sırada) 0,07 doları hedefliyor. Eğer kritik bölge geri alınırsa 0,1 dolar hayal değil ancak şimdilik bu pek mümkün gibi de görünmüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.