FTX battı mı? Son gelen haberler hiç iç açıcı değil. FTX borsası henüz açıklama yapmadı.

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FTX borsasıyla alakalı iddialar ve CZ tarafından yapılan imalı açıklamalar yatırımcıları zaten endişelendiriyordu. Ancak yazı hazırlandığı sırada FTX borsasının artık para çekme işlemlerini durdurduğu ortaya çıktı. Henüz birkaç gün önce CZ, FTX Token satışını ilan ettiğinde bunun olabileceğinden bahsetmiştik. Borsa şimdilik bu konuda bir açıklama yapmadı.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Zincir üzerindeki verilere göre, şu anda rakibi Binance ile savaş halinde olan kripto borsası FTX, müşterilerin para çekme taleplerini işlemeyi durdurmuş görünüyor. Etherscan’dan alınan verilere göre, FTX’in Ethereum ağında son işlemi iki saatten uzun bir süre önce gerçekleşti. On-chain veriler Solana ve Tron ağında da aynı durumun söz konusu olduğunu gösteriyor.

Araştırma analisti olan Steven Zheng şunları söyledi;

“FTX’in Ethereum, Solana ve Tron’daki en azından ana tanımlanmış cüzdanlarından zincir üzerinde para çekme işlemlerini durdurduğu görülüyor. Muhtemelen hala para çekmek için sırada bekleyen insanlar olduğu için bu garip bir durum.”

FTX Batıyor Mu?

Bu konuda sadece birkaç günde 10’un üzerinde haber yayınladık. Hepsinin özeti olarak CZ’nin de paylaştığı şu atasözünü kullanabiliriz “devenin belini kıran saman oldu” evet durum tam olarak böyledir. FTX, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun borsanın tokenı olan FTT’yi elden çıkarmaya başlayacağını söylemesinin ardından müşterilerin para çekme işlemleriyle karşı karşıya kaldı. Zhao, karar için “son ifşaatları” gerekçe gösterdi.

Zhao’nun paylaşımlarının ardından FTX CEO’su Sam Bankman-Fried piyasayı sakinleştirmeye çalıştı. Dün borsanın “iyi” olduğunu söyledi ve FTX ile Binance’i sektörün iyiliği için birlikte çalışmaya çağırdı. Alameda CEO’su Caroline Ellison, Binance‘in FTT varlıklarını token başına 22 dolardan satın almayı teklif etmişti. FTX Token (FTT) yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 16 dolardan işlem görüyor.

Güncelleme: 17:07 itibariyle haberin kaynağı işlemlerin yeniden başladığını açıkladı. Ancak Twitter’da birçok kullanıcı para çekme talebinin saatlerdir onaylanmamış olmasından şikayet ediyor.

LUNA faciasının bize öğrettiği bir şey var. Temkinli hareket etmek kayıplarınızı azaltır. LUNA sürecinde birçok popüler isim bu sürecin az bir kayıpla atlatılabileceğini söylüyordu. Ancak öyle olmadı. Piyasadan yüz milyarlarca dolar silindi. FTX’in durumu LUNA kadar kötü mü? Bunu kesin olarak bilemeyiz çünkü SBF ve ekibi bu konuda pek şeffaf davranmıyor. Blockchain onlara varlıklarını gizleme imkanı da sunuyor. Ticari menfaatleri için bu onların lehine olabilir ancak yatırımcıların haklı endişelerini de gidermeleri gerek. Çünkü CZ, onların iflas ettiğinden emin gibi konuşuyor ve insanlar CZ’nin iddialarına büyük ölçüde inanıyor.