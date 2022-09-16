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Yıllardır beklenen Ethereum Merge gerçekleşti, topluluğun önemli kısmı bu büyük gelişmeye odaklanmıştı. Ethereum ağındaki popüler tüm uygulamalar PoS ağına desteğini ifade etti ve PoW’un desteklenmeyeceğini açıkladı. Fakat buna rağmen Ethereum topluluğunun azınlık kısmı, ağın PoW sürümünü bir çatallama ile hayatta tutmaya çalışıyor. Şimdilik ETHW ölü doğmuş bir kripto para gibi görünüyor.

ETHPoW (ETHW)

Yazı hazırlandığı sırada ETHW fiyatı 11 dolardan alıcı buluyordu ve günlük kayıp %50’ye yaklaştı. 155 milyon dolarlık işlem hacmi ise %213 artışla bu seviyeyi gördü. Ethereum’un madenciler tarafından korunması gerektiğini düşünenler, hard fork token ile kar etmeyi umanlar ve kazançlarının sürmesini isteyen madenciler gibi birçok grup ETHW için desteğini ifade ediyor. Binance dahil tüm büyük borsalar kullanıcılarına tuttukları ETH kadar ETHW airdrop verdi. MetaMask cüzdanlarındaki ETH karşılığında da bu tokenler dağıtıldı.

Ancak bir sorun var. Öncelikle Merge öncesi uyardığımız gibi ETHW tokenin fiyatı 25 dolar üzerinde kalıcı olamadı. Altcoin bugün 10 doların altına kadar düştü. Daha önce büyük bir madencilik şirketinin kendi logolarını izinsiz kullandığıyla ilgili duyuru yaptığı ethereumpoworg tarafından desteklenen ETHW aşağıdaki borsalarda işlem görüyor.

FTX

Gate

Kraken

OKX

Ve daha 19 farklı parite bulunuyor.

ETHW Ölü Doğmuş Olabilir

Dün Justin Sun’ın herkesi ters köşe yaptığından bahsetmiştik. Sun’a ait olan Poloniex borsası ise EthereumFair (ETF) isimli PoW tokenini listeledi. Aynı zamanda Huobi borsası da bu altcoine ait USDT paritesini aktifleştirdi. Daha ne kadar PoW tokeni çıkacak bilinmiyor ancak şimdiden borsalarda işlem görmeye başlayan 2 tane var.

Ethereum ağı neden değerlidir? Çünkü günlük devasa işlem hacimleri oluşturan, fayda üreten çok sayıda akıllı sözleşme barındırıyor. OpenSea, UniSwap ve daha sayısız marka Ethereum ağını kullanıyor. Merge ile bu uygulamaların tamamı PoS ağının destekleneceğini ve PoW ağındaki klon varlıkların hiçbir işe yaramayacağını açıkladı. Peki EthereumPoW hard forku (olduğunu iddia eden ETHW ve ETF) OpenSea benzeri kaç uygulamayı barındırıyor? Hiç, yani PoW alternatifin uzun süre ayakta kalması pek mantıklı görünmüyor.

Elbette kesin konuşmak yanlış ama bir ay içinde Ethereum PoW çatalına yatırım yapan kullanıcıların kayıplarını konuşmaya başlayabiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.