Bitcoin ve kripto paralar daha önce böyle bir şey görmedi. Yatırımcıları bekleyen büyük tehlike ne?

Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugünlerin öncü sinyallerini geçtiğimiz yılın sonlarında almaya başlamıştık. Çoğu yatırımcı da yaşanacak düşüşlerin farkındaydı. Ancak Celsius’un CEO’su gibi faiz artışları öncesinde varlıklarını satan çok sayıda yatırımcı Bitcoin’in yeniden ATH bölgesini hedeflediğini düşünerek daha yüksek fiyatlardan alım yapmayı tercih etti. Sonuç ise tam bir yıkım, Celsius kendi CEO’sunun hatalı kararı nedeniyle iflas etti ve birçok yatırımcı da %80’i aşan kayıplar gördü.

Dünya Bankası Alarm Veriyor

Federal Rezerv, yapmak istediği şeyi başarmaya çok yakın. Dünya Bankası’na göre, küresel ekonomi, çeşitli ulusların küresel agresif para politikası nedeniyle bir durgunluk yaşayacak. Avrupa Merkez Bankası ilk kez 75bp faiz artırdı ve Fed’in önümüzdeki hafta 100bp faiz artırması pek bir sürpriz olmayacak. ABD Federal Rezervi, enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını artırma sorumluluğunu üstlendi. ECB ve diğer merkez bankaları da aynı yolu izledi. Sonuç olarak, küresel piyasalar artık bir resesyona hazırlanıyor.

Teknik olarak son iki çeyrekteki veriler ABD’nin resesyona girdiğini gösteriyor. Powell tarafından yapılan son açıklamalar ise mevcut sıkılaşma politikasının 2023 yılında da devam edeceği yönünde. Bu arada lojistik şirketi FedEx, talepteki yavaşlamanın hızlandığının altını çiziyor. Bu açıklama da ABD ekonomisinin resesyonla karşı karşıya olduğunun altını çiziyor.

Kripto Paralar Tehlikede

Enflasyon artışındaki yavaşlamaya rağmen henüz ABD’nin zirveyi gördüğüne dair net bir kanıt yok. Düşen emtia fiyatları geçtiğimiz ay artık zirveye yaklaştığımızı söylüyordu ancak Powell, %2 hedeflerine kadar gazdan ayaklarını geçmeyeceklerini söylüyor. Bir Bloomberg ekonomist anketi, Fed’in 2023’e kadar %4 faiz oranı hedeflediğini ortaya koyuyor. Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Powell’ın agresif duruşunu sorguladı ve enflasyonun temel nedenini ortadan kaldırmadan bu adımların ekonomiyi resesyona sürükleyeceğini söyledi.

Kripto paralar ise Fed’in sıkılaşma politikası nedeniyle diğer risk piyasalarıyla birlikte düşüş görüyor. Fed bilançosu her ay on milyarlarca dolar küçülüyor ve şimdilik tünelin ucundaki ışık görünmüyor. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 2008’deki son büyük durgunluğun ardından 2009’da piyasaya sürüldü. Yani kripto paralar henüz resesyon ile tanışmadı ve nasıl tepki vereceği kesin olarak bilinmiyor. Şimdilik hisse senetlerine benzer şekilde negatif etkilendiğini görüyoruz.

Çoğu uzmana göre resesyon kripto paraların çok daha ağır kayıplar yaşamasına neden olacak. Az sayıda uzman ise bir durgunluk sırasında dolar zayıfladıkça, insanların yatırım yapmak için başka yerlere yöneleceğine inanıyor. Şimdilik gelecek bir muamma ancak kripto paraların karşı karşıya olduğu risk azımsanacak gibi de değil. Bu süreç kripto paralar için tarihi bir düşüşü ve hacimsizliği peşinden getirebilir. Bu sebepten yatırımcıların daha uzun vadeli hedeflere odaklanması ve zorlu kış şartlarını geçirebilecek projelere portföyünde yer vermesi daha mantıklı olabilir.