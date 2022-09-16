Kripto para piyasaları Merge sonrası yeniden düşüş görüyor. 1 trilyon dolar seviyesi kaybedildi ve Bitcoin için bu seviyenin yakından izlenmesi gerekiyor.

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Merge coşkusu çabuk bitti ve Ethereum dahil neredeyse tüm kripto paralar yönünü aşağıya çevirdi. Ve evet kripto paraların kümülatif değeri yeniden 1 trilyon doların altına indi. Çünkü 108 seviyesine kadar inen dolar endeksi yeni bir zirve tehdidiyle 110 seviyesini zorlamaya başladı. Peki kripto para birimlerini ilerleyen saatlerde hangi seviyeler bekliyor?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin günlük teknik grafiği, devam eden bir yatay ralliye işaret ediyordu. 24500 dolarlık direnç, daha yüksek seviyelere ulaşmak için fiyat hareketini sınırlayarak Bitcoin fiyatını yeniden aşağıya itti. Kısa süre önce 18.800 dolar desteğinden geri dönen fiyat Bitcoin’i 22.600 doların üzerine taşımıştı. Yeniden “25.000 dolarlı seviyeler gelir mi?” derken 13 Eylül’de TÜFE verisi kripto pazarında keskin bir satış yaşadı. Aşağı yönlü mum, 2.0600 dolarlık, 20 ve 50 günlük EMA’yı tamamen kırdı.

Artan düşüş momentumu Bitcoin fiyatını 19.500 dolarlık ara desteğe kadar çekiyor. Bu destekte düşük hacimli bir Doji mumu, piyasa katılımcılarının belirsizliğini gösterir. Bu 19.500 dolar seviyesi kısa vadede 20.600 dolar direncini test etmek için sıçramayı tetiklemelidir. Eğer satışlar devam ederse Bitcoin fiyatı 18.800 dolarlık birikim alanına geri dönecektir. Bu durum altcoinlerin mevcut seviyelerinden %20’yi aşan kayıplar yaşayabilecekleri anlamına geliyor.

Kripto Paralar İçin Dikkat

Dip destek ve günlük ve haftalık RSI eğimi önemli bir farklılık gösteriyor. Bu farklılık, Bitcoin‘in 18.800 dolarlık destekten toparlanma ihtimalini yansıtıyor. Bitcoin 45 dakika önce 19.442 dolara kadar indi, yazı hazırlandığı sırada ise 19.645 dolardan alıcı buluyor. Hafta sonu genellikle düşük hacmiyle meşhur olduğu için yatırımcılar her iki yöne 1000 doları aşan hareketler görebilir. Altcoinler ise bu süreçte riskli olmaya devam ediyor, düşen işlem hacimleri de yatırımcıların iştahsızlığını yansıtıyor.

On-chain tarafında 1000 adet ve üzerinde Bitcoin tutan adreslerin sayısındaki azalma dikkat çekiyor. Madenci rezervleri de 2022 yılı boyunca istikrarlı düşüşüne devam etti. CryptoQuant’ın verilerine göre madencilerin rezervleri şu anda 1,86 milyon BTC civarındadır.

Kısa vadede izlenecek en önemli veri DXY (dolar endeksi)’dir. 110 seviyesinden yeniden bir ret gelmesi halinde yatırımcılar kısa vadeli yükselişler görebilir. Ancak şimdilik Bitcoin 18.800 dolar desteğine gevşeme riski taşıdığı için altcoinlerde daha fazla çift haneli kayıp beklentisi daha kuvvetli görünüyor. Bitcoin ve altcoinler için 18.800 dolar seviyesinin altı çok daha ciddi kayıpları tetikleyebilir, yatırımcıların en kötü senaryoya hazırlıklı olması gerekiyor.